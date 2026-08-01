Giselle Blondet se sincera sobre su salida de Telemundo: “No estaba preparada”

La conductora Giselle Blondet revivió uno de los momentos más agridulces dentro de su trayectoria profesional: su inesperada salida de la cadena Telemundo.

En un conmovedor sinceramiento a través de sus redes sociales, la exconductora de “La Mesa Caliente” se dio a la tarea de relatar cómo vivió su despido tras cuatro años al frente de la reconocida producción.

“No estaba preparada para recibir esa noticia, esa es la realidad”, detalló en un episodio de su podcast ‘Giselle Tal Cual’. Y es que su salida llegó mientras la famosa libraba una batalla de salud que se vio agravada con este duro golpe a nivel profesional.

“Esas cosas pueden pasar y le pasan a muchas personas también, pero estar en un momento tan vulnerable donde te sientes tan mal y recibir la noticia de que pierdes tu trabajo es complicado porque no estás fuerte como para eso”, contó en durante la charla.

Según su testimonio, en ese momento le fue difícil sobrellevar ambas situaciones al mismo tiempo: “Lo hubiera visto de otra manera, pero es que en el momento en el que ocurrió yo me sentía horrible”, añadió.

En este sentido, la famosa reveló que derivado del estrés presentó una crisis de artritis: “El estrés y estas situaciones no son las mejores amigas cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune”, detalló.

Pese al giro de 180 grados que dio su vida profesional en febrero de este año, Giselle Blondet aseguró encontrarse en un mejor momento en los ámbitos personal y profesional, pues su salida de “La Mesa Caliente” le ha dado la oportunidad de reinventarse desde el ámbito digital, donde mantiene una relación estrecha con el público.

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