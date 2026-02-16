Telemundo confirma que Giselle Blondet ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo, “La Mesa Caliente”

Hoy por la mañana la revista People en Español aseguraba que Giselle Blondet ya no sería parte del programa “La Mesa Caliente”.

Contactamos a la empresa para confirmar esta situación y este es el comunicado con el que nos respondieron: “Giselle Blondet ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo, La Mesa Caliente. Su talento y compromiso han sido fundamentales para el éxito del programa desde su estreno, ayudando a convertirlo en uno de los principales programas de las tardes de la televisión en español. Agradecemos profundamente sus valiosas contribuciones y le deseamos continuo éxito en el futuro”.

Desde hace semanas, Blondet ha estado alejada de las pantallas de Telemundo y sin participación en “La Mesa Caliente” debido a una cirugía que se le practicó en la espalda. Recientemente compartió un video en el que explicaba que había tenido una nueva cirugía y se encontraba reposando por la misma situación.

Sobre la segunda intervención quirúrgica, esto fue lo que escribió en sus redes sociales: “La vida me ha vuelto a poner a prueba y aquí estoy, saliendo de una segunda operación. No ha sido fácil, pero Dios sabe por qué permite estas pausas”.



“En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor”.



También agregó: “Gracias por sus oraciones, ese apoyo y tanto cariño en este proceso donde lo más importante es sanar. Los amo con todo mi corazón”.

Para el cierre de esta nota, la conductora de televisión aún no cambia la información de su perfil de IG, en donde aún se confirma como parte de la cadena y dicho programa.

