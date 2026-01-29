Giselle Blondet reaparece tras ausentarse de ‘La Mesa Caliente’ por dolorosa operación

La presentadora neoyorquina Giselle Blondet, de 62 años, reapareció este miércoles en las redes sociales para compartir con sus seguidores detalles de su estado de salud, luego de que a finales del 2025 se sometiera a una operación de espalda, la cual la ha llevado a estar alejada de ‘La Mesa Caliente’.

Por medio de un video, con duración de unos cuantos minutos, la animadora de origen boricua se sinceró con sus fans sobre su evolución.

“A veces Dios permite que el mundo se detenga para que podamos ver con claridad. 🕊️ Ha sido un proceso complicado, pero voy de la mano de Dios y de ustedes. Sus mensajes son mi mejor medicina ahora mismo. Gracias por tanto!!. Los quiero🫶🏼”, se lee en el texto con el que Giselle acompañó su video.

En su material se le ve acostada en la cama y ahí ahondó en detalles sobre las complicaciones que ha enfrentado desde su intervención.

“Yo sé que muchos se han preguntado por qué no me ven en televisión. Les voy a contar un poquito. Saben que hace unas cuantas semanas me operaron de la espalda y la recuperación ha sido un poco más complicada de lo que me podía imaginar. De hecho, acabo de salir del hospital. Estoy en mi casita que me encanta”, inició contando Giselle.

A continuación cambió la toma de su celular y mostró a detalle el tratamiento que está siguiendo para tratar recuperarse a la brevedad posible.

“Tengo mucha fe. Soy una mujer de mucha fe y sobre todo estoy agradecida, agradecida por la oportunidad de seguir adelante. Las cosas pasan, pero yo sé que Papá Dios siempre tiene el plan perfecto para mí. Gracias a ustedes por todas sus oraciones, los quiero”, dijo la presentadora antes de mandar un beso a la cámara.

Su testimonio no pasó desapercibido entre sus seguidores y sus amigos famosos, quienes ya mueren por verla de vuelta en la mesa más caliente de la televisión hispana.

“Mi Gigi!!! Tú eres una guerrera que estoy segura ganará ésta batalla! Estás en mis oraciones!! Miss youuuu so much Girl! 💕”, le escribió Verónica Bastos, pero también tuvo palabras de Raúl González: “Te quiero mi Gigi. Que te mejores muy pronto. Dios te cuida y bendice”, de Adamari López: “Dios es el Doctor por excelencia y siempre tiene el control, tú sigue confiando y con Fe mi Gi hermosa. Te quiero muchísimo 🥰🤍🙏🏻”, de Lourdes Stephen: “Orando para tu pronta recuperacion en nombre de Jesus! Te quiero GIGI!!!! Te extraño!”, entre otros.

Sigue leyendo: