María Celeste Arrarás responde a Myrka Dellanos tras acusarla de afectar su carrera

En los últimos días el nombre de Myrka Dellanos ha estado en boca de todos por las declaraciones que hizo sobre su salida de ‘La Mesa Caliente’, pero eso no fue todo, sino que también dio la nota por los fuertes comentarios que realizó sobre María Celeste Arrarás, quien fue su compañera en ‘Primer Impacto’.

En la entrevista que otorgó a Juan Manuel Cao, Myrka compartió su postura sobre María Celeste, a quien acusó de haber mentido sobre los motivos que detonaron en su salida de ‘Primer Impacto’, al insinuar que fue producto de su relación con Luis Miguel, pero ella asegura que su romance no tuvo nada que ver en su decisión.

“Ella dijo eso y lo que ella dijo fue lo que a mí me perjudicó porque no fue cierto y ella nunca se retractó. Le pedí que lo hiciera, ella no lo hizo y está bien, yo no sé si se lo escribían”, dijo Myrka en la mencionada entrevista.

Los dichos de la mamá de Alexa Dellanos ya llegaron a oídos de María Celeste, quien se defendió de los dichos de su ex compañera en una conversación que tuvo con la periodista Mandy Fridmann, en donde destacó que ambas tienen una versión totalmente diferente de la historia y de su salida de ‘Primer Impacto’.

“Recordamos esa historia de manera diferente, pero no pasa nada. Yo jamás haría nada adrede para perjudicar a Myrka por quien siento un inmenso cariño y con quien he compartido tantos años de amistad, a la par que hemos hecho historia en la televisión”, dijo María Celeste.

En la misma conversación detalló que la relación entre ambas es cordial, a tal grado de que fue una de las primeras en comunicarse con ella en cuanto se enteró que había quedado fuera de ‘La Mesa Caliente’ y de Telemundo.

“Cuando recientemente ella salió de Telemundo no lo pensé ni un instante y fui de las primeras en llamarla para darle mi apoyo incondicional, el cual siempre tendrá”, aseveró María Celeste, quien hace unos meses iba a volver a cuadro de la mano de Univision con su propio programa, pero su show fue cancelado de último momento, sin que la cadena haya revelado los motivos de la suspensión

‘Más fuerte que nunca’ iba a ser un espacio dedicado a entrevistas en profundidad con figuras destacadas del entretenimiento, la música y la cultura. El programa, que se estrenaría el 30 de marzo del 2025, buscaba ofrecer conversaciones íntimas y reveladoras que permitieran conocer el lado más humano de sus invitados, pero ya no vio la luz.

