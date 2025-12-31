María Celeste Arrarás dedica emotivas palabras a su novio a casi dos años de su muerte

La presentadora María Celeste Arrrarás, quien es recordada por su paso por Univision y Telemundo, aprovechó el cierre del 2025 para dedicarle unas muy emotivas palabras a Raúl Quintana, su novio, quien murió en mayo del 2024 a causa de un infarto mientras hacía ejercicio.

En un mensaje, que publicó en sus redes sociales, la reconocida periodista recordó de forma conmovedora a quien fue su último compañero de vida, quien este 31 de diciembre hubiera cumplido un año más de vida.

“Besos hasta el cielo en tu cumple 12/31”, escribió María Celeste en compañía de unas manos rezando y un corazón negro.

María Celeste musicalizó su emotiva publicación de ‘Be The Light’, un tema de Reesh Seely.

La excompañera de Myrka Dellanos acompañó su texto de una fotografía en la que aparecen ambos y que los muestra con una sonrisa de oreja a oreja en el que pareciera un restaurante.

La publicación de María Celeste, como era de esperarse, se llenó de inmediato de corazones rojos y de comentarios por parte de sus fans, quienes se sumaron a la pena que la embarga.

Hay que recordar que María Celeste se enteró de la muerte de su pareja a su llegada a Madrid, España, mientras él se encontraba en su casa de Miami.

“Julián, mi hijo mayor, me llamó alarmado para decirme que los paramédicos estaban en la casa porque Adrián había encontrado a Raúl inconsciente, junto a la máquina caminadora en la que había estado ejercitándose”, relató en su momento María Celeste en una entrevista que otorgó a People en Español.

Sigue leyendo: