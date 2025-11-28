Giselle Blondet reaparece y se sincera sobre las razones de su ausencia de ‘La Mesa Caliente’

La presentadora Giselle Blondet, quien está por cumplir 62 años, ha sorprendido a propios y extraños por su repentina ausencia de ‘La Mesa Caliente’, programa que encabeza en compañía de Lindsay Casinelli, Verónica Bastos y Dayanara Torres, sin embargo, ya reapareció y reveló los motivos por los que no la hemos visto a cuadro.

La nacida en Nueva York reapareció por medio de una grabación que emitieron, con motivo de Thanksgiving, en ‘La Mesa Caliente’, en la que explicó las razones de su ausencia.

En su video, con duración de unos cuantos segundos, Giselle compartió que su ausencia del show se debe a que recientemente se sometió a una operación de espalda, la cual la obligó a tomar reposo.

“Quiero contarles que me he ausentado de ‘La Mesa Caliente’ por estos días porque me hicieron una pequeña operación de la espalda y la recuperación digamos que ha sido interesante”, se oye decir a la presentadora.

A continuación detalló que aún no tiene fecha tentativa para volver a la pantalla, pero se mostró confiada de que pronto estará de regreso.

“Lo más importante es que todos los días me siento mejor, así que si Dios quiere, muy pronto, voy a estar con ustedes. Los extraño mucho, los quiero mucho y nos vemos pronto”, dijo Giselle en su mensaje grabado.

Su reaparición se dio con motivo del Thanksgiving, por lo que también tuvo palabras de agradecimiento hacia todo lo que la vida le ha dado, así como por la preocupación que han expresado sus compañeras.

“Quiero darles las gracias por esos mensajes de apoyo y de cariño, por preocuparse tanto por mí”, continuó Giselle.

Su video, que fue colgado en la cuenta de Instagram de ‘La Mesa Caliente’, se llenó de inmediato de corazones rojos y de palabras de aliento por parte de sus fans y de otras celebridades.

Sigue leyendo: