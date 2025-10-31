Así se vivió Halloween 2025 en los programas de Telemundo

Hoy 31 de octubre, Telemundo vivió Halloween de diferentes formas y creando diversos escenarios en sus programas de entretenimiento. Sin embargo, y aunque todos estuvieron sumamente creativos y originales, el premio al mejor contenido de Halloween se lo lleva “La Mesa Caliente“, sin lugar a dudas.

Las conductoras del programa se convirtieron en Cazzu, Ángela Aguilar, Maripily Rivera y Aleska Génesis. ¡Sin miedo al éxito! Este fue el único programa de Telemundo que supo darle a su audiencia personajes lealmente relacionados con su contenido informativo, que va desde lo noticioso hasta el mundo del entretenimiento.

En “La Mesa Caliente” supieron cómo complacer a su audiencia en Halloween. / Leandro Moran. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Leandro Morán | Telemundo

Hoy Día

En el caso de “Hoy Día”, el programa matutino de Telemundo nos dio una buena vista de todos los personajes del mundo de monstruos de Universal Studios: Frankenstein, El Hombre Lobo, La Dra. Frankenstein, la novia de Frankenstein y una terrorífica momia.

En Casa con Telemundo

Y “En Casa con Telemundo” honró a todas las estrellas del mundo de la música, entre ellas: Selena Quintanilla, Michael Jackson, Elvis, Juan Gabriel y Celia Cruz. Y aunque esto es entendible, la verdad es que todo lo que se hizo en “La Mesa Caliente” es lo que este programa integrado por Carlos Adyan y Aleyda Ortiz debería haber personificado.

