Horóscopo de hoy para Leo del 1 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 1 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La gente que te rodea estará con las revoluciones muy altas, y ponerte a merced de ese ritmo podría aturdirte. No olvides que también tienes tus propios conflictos, y postergarlos solo los hará más complejos. Baja el volumen del entorno e indaga en tu interior para resolver tus asuntos.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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