Horóscopo de hoy para Leo del 1 agosto de 2026

La gente que te rodea estará con las revoluciones muy altas, y ponerte a merced de ese ritmo podría aturdirte. No olvides que también tienes tus propios conflictos, y postergarlos solo los hará más complejos. Baja el volumen del entorno e indaga en tu interior para resolver tus asuntos.

Horóscopo de amor para Leo Cree que pueden forjar un futuro juntos y deja ir a los obstáculos pasados. Muestra a tu ser amado exactamente quién eres y de lo que estas hecho. Si eres soltero visita nuevos lugares, aprecia lo fácil que te resulta hacer amigos. Tu autoconfianza es atractiva para los demás, pero ten cuidado de no parecer demasiado vanidoso o creído.

Horóscopo de dinero para Leo Si hay que hacer decisiones financieras difíciles, puede apoyarte en la ayuda de otras personas. Habla sinceramente sobre tus dudas y traten de encontrar una solución juntos. Pronto te sentirás seguro y libre de tener que hacer elecciones riesgosas. Puedes resolver los asuntos mejor con una mente clara y una actitud atrevida.