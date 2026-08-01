Horóscopo de hoy para Libra del 1 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 1 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La idea de escapar de las tareas cotidianas y “fugarte” a un lugar lejano rondará tu mente. Pero si la realidad hoy te impide ausentarte, no obtendrás alivio solo volando con los pensamientos. A veces, aceptar con serenidad el trabajo que toca es lo que ordena, encausa y trae alivio.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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