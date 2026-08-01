Horóscopo de hoy para Libra del 1 agosto de 2026

La idea de escapar de las tareas cotidianas y “fugarte” a un lugar lejano rondará tu mente. Pero si la realidad hoy te impide ausentarte, no obtendrás alivio solo volando con los pensamientos. A veces, aceptar con serenidad el trabajo que toca es lo que ordena, encausa y trae alivio.

Horóscopo de amor para Libra Tratando de revitalizar tu vida amorosa, no dejes de sugerir un fin de semana fuera o un evento romántico que ambos puedan disfrutar. Si eres soltero, invita a alguien especial a una cita y experimenta que es lo que encuentras atractivo de ella y descubre si siente lo mismo por ti, ¡esto puede llevar más de una cita!

Horóscopo de dinero para Libra ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.