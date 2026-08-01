Horóscopo de hoy para Tauro del 1 agosto de 2026

Ciertos imprevistos económicos podrían poner en jaque un plan con el que estabas soñando, generando cierta incertidumbre hacia el futuro. Te resultará más fácil atravesar la ansiedad si te sientes integrado a un grupo. Un amigo solidario podría ofrecerte alivio y consuelo.

Horóscopo de amor para Tauro Abre cualquier cosa que haya quedado sin decir y evita los malos entendidos o desacuerdos entre tú y tú pareja. Pareces natural y tus interacciones son agradables y diplomáticas. Si eres soltero, resultaran conexiones interesantes resultantes de conversaciones donde tú también obtendrás inspiración.

Horóscopo de dinero para Tauro Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.