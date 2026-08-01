Horóscopo de hoy para Tauro del 1 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 1 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Ciertos imprevistos económicos podrían poner en jaque un plan con el que estabas soñando, generando cierta incertidumbre hacia el futuro. Te resultará más fácil atravesar la ansiedad si te sientes integrado a un grupo. Un amigo solidario podría ofrecerte alivio y consuelo.

Horóscopo de amor para Tauro

Abre cualquier cosa que haya quedado sin decir y evita los malos entendidos o desacuerdos entre tú y tú pareja. Pareces natural y tus interacciones son agradables y diplomáticas. Si eres soltero, resultaran conexiones interesantes resultantes de conversaciones donde tú también obtendrás inspiración.

Horóscopo de dinero para Tauro

Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.

Horóscopo de sexo paraTauro

La rutina normal que sigues con tu pareja está llena de insinuación sexual, actuada de una manera un poco tímida. Inicialmente es un esfuerzo pero las recompensas son muy intensas. Cuando finalmente hacen el amor, el disfrute es tanto mayor. ¡Usa tus labios, manos y lengua para satisfacer cada deseo de tu amante!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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