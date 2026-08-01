Horóscopo de hoy para Virgo del 1 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 1 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu lista de prioridades está cambiando constantemente y, quieras o no, esa inestabilidad termina repercutiendo en tus vínculos. Recuerda que el vértigo y la incertidumbre excesiva no facilitan el encuentro. Evita generar confusión en esa persona que tanto te interesa.

Horóscopo de amor para Virgo

Te ves errático y estresado es difícil mantener bajo control la hostilidad que sientes. Evita hacer acusaciones injustas contra las personas que dices que quieres. Necesitas escoger tus palabras con mucho cuidado de otra forma puedes causar resentimiento en otros, aun cuando en realidad no pretendías lastimarlos.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.

Horóscopo de sexo paraVirgo

El egotismo está en tu mente y si fuera a tu manera ¡el sexo sería más frecuente! Tienes una atracción magnética, casi mágica por tu pareja y tu pareja está salvajemente atraída a ti. Te gusta tratar diferentes posiciones. ¿Qué será, suave o rudo, la mesa de la cocina o en las escaleras? Usa tu imaginación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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