Trump estalla en contra de fiscal que pidió desestimar el caso de vandalismo en el estanque reflectante

El presidente Donald Trump arremetió en contra de Jeanine Pirro, fiscal federal, después de que pidió desestimar la causa penal en contra de David Hearn, exatleta olímpico de canotaje acusado de presuntamente haber dañado el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

El 20 de junio, días después de concluida una obra de restauración llevada a cabo en el citado estanque —donde el jefe de la nación ordenó destinar $14.8 millones de dólares— las autoridades comenzaron a recibir reportes señalando que, inexplicablemente, el agua vertida en el majestuoso depósito había adquirido una coloración verdosa acompañada del surgimiento de una gran cantidad de algas.

Tales anomalías despertaron la sospecha de que se le había vertido algún tipo de sustancia química en el agua y, ante, ello el jefe de la nación exigió investigar minuciosamente para aclarar lo ocurrido.

Horas después, las autoridades de Washington anunciaron la detención de un grupo de sospechosos ligados a lo que se denominó acto de vandalismo. Entre los detenidos encabezó la lista David Hearn, expiragüista de 67 años, acusado del delito grave de destrucción de propiedad.

Ante la presión ejercida por los medios informativos y la opinión pública, a través de un documento judicial, la oficina de la oficina de Jeanine Pirro reconoció que el daño había sido causado por una “instalación equivocada por parte del contratista Atlantic Industrial Coatings” encargado de la remodelación del estanque enfatizando que los tiempos de entrega de la obra se le desfasaron y la prisa por entregarla terminada lo llevaron a cometer graves errores.

La oficina de la fiscal general Jeanine Pirro concluyó que el mal estado del Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln se debió a un mal trabajo del contratista que efectuó su millonaria remodelación. (Crédito: Rahmat Gul / AP)

Frente a dicha circunstancia se pidió la desestimación del caso de vandalismo, lo cual provocó el enojo del presidente Donald Trump quien a través de una publicación en la plataforma Truth Social expresó estar contra de la posición asumida por la fiscal federal.

“No estoy de acuerdo en absoluto con Jeanine Pirro, la fiscal federal del Distrito de Columbia, en lo que respecta al Estanque Reflectante. ¿En qué estaba pensando? Para mí, fue un caso claro de VANDALISMO, que incluyó el césped —en el que se había pintado un enorme ‘86 47’ en letras gigantes— y otros elementos de la zona circundante. Puede que hubiera alguna dificultad con los contratistas, ¡pero los daños principales los causaron los VÁNDALOS!”, escribió.

A pesar de la posición asumida por Jeanine Pirro, la decisión final sobre los cargos en contra del exmedallista olimpico recaerá en el juez que preside el caso.

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