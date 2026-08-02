Autoridades arrestan a cuatro personas luego de una toma callejera que paralizó la I-75 en Florida

Cuatro personas fueron arrestadas después de que un grupo de cientos de vehículos bloqueara todos los canales en dirección norte de la Interestatal 75, en el condado de Hillsborough, Florida, durante una aparente toma ilegal de la vía (“street takeover”) ocurrida la madrugada del sábado.

De acuerdo con el reporte de arresto reseñado por Fox News, el incidente comenzó alrededor de la 1:30 a.m., cerca del marcador de la milla 266, en la zona de Thonotosassa. Cámaras de tráfico de la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) captaron una gran concentración de vehículos detenidos sobre la autopista mientras algunos conductores realizaban derrapes (“burnouts”) en plena vía.

Las autoridades señalaron que, al aproximarse los patrulleros, las imágenes mostraron cómo los vehículos comenzaron a dispersarse rápidamente mientras conductores y espectadores regresaban a sus automóviles para abandonar el lugar.

Aunque la mayoría de las personas involucradas pudo retirarse sin enfrentar cargos, un BMW verde presuntamente huyó del sitio, lo que dio inicio a una persecución policial.

El conductor habría alcanzado velocidades de hasta 140 mph

Según la Patrulla de Carreteras de Florida, el BMW aceleró hasta aproximadamente 140 millas por hora, cerca del doble del límite de velocidad permitido en la autopista.

La persecución continuó hasta que el vehículo salió de la Interestatal 75 y finalmente se detuvo en un estacionamiento.

El conductor fue identificado como Yulian Lugo, de 25 años, quien fue arrestado y acusado de huir de la policía de manera agravada y de participar en una toma ilegal de la vía pública, ambos considerados delitos graves bajo la legislación estatal.

Junto a él también fueron detenidos tres pasajeros: una persona de 24 años y dos jóvenes de 18 años. Los tres enfrentan cargos por competencias ilegales en la vía pública, un delito menor, de acuerdo con la FHP.

Los cuatro fueron trasladados a la cárcel del condado de Hillsborough.

Las tomas ilegales de calles siguen bajo la mira de las autoridades

Las autoridades recordaron que las llamadas street takeovers consisten en la ocupación de carreteras públicas para realizar maniobras peligrosas, como derrapes y otras acrobacias con vehículos, mientras decenas o cientos de personas se congregan para observar el espectáculo.

Este tipo de eventos se ha convertido en una prioridad para las agencias de seguridad en Florida y otras partes de Estados Unidos debido al riesgo que representa para conductores, participantes y espectadores.

Hasta el momento, la Patrulla de Carreteras de Florida no ha informado si se realizarán más arrestos relacionados con el incidente ni si divulgará videos adicionales captados por las cámaras de tráfico o por las patrullas que participaron en el operativo.

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