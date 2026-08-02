Británica viajó a Florida para reunirse con un hombre que conoció en internet y terminó asesinada, según la Fiscalía

Un hombre de Florida enfrentará juicio acusado de secuestrar y asesinar a una mujer del Reino Unido que viajó a Estados Unidos para reunirse con él tras mantener contacto durante dos años a través de un sitio web de fetiches, según documentos judiciales.

El acusado, Dwain Hall, de 54 años y residente de Ocala, enfrenta cargos de asesinato premeditado en primer grado y secuestro por la muerte de Sonia Exelby, originaria de Portsmouth, Inglaterra. El inicio del juicio está previsto para el 5 de noviembre en el condado de Marion, de acuerdo con Fox News.

La víctima fue reportada como desaparecida tras no regresar al Reino Unido

Exelby fue reportada como desaparecida en octubre de 2025 por sus familiares, luego de que no abordara el vuelo de regreso a Inglaterra programado para el 13 de octubre.

La investigación determinó que la joven había viajado a Florida el 10 de octubre y que Hall la recogió en el Aeropuerto Regional de Gainesville para trasladarla a un alojamiento tipo Airbnb en Reddick, unos 40 minutos al sur.

Según la investigación, antes de recogerla, Hall compró en una tienda Walmart un limpiador para armas, 50 pies de cuerda, desodorante en aerosol, cordón de nailon y posteriormente regresó para adquirir una pala.

De acuerdo con la Fiscalía, Hall y Exelby comenzaron a comunicarse en 2023 a través de un sitio web especializado en fetiches, donde intercambiaban conversaciones sobre bondage, suicidio y el deseo de la joven de que alguien acabara con su vida.

Los investigadores afirman que Hall, quien se describía a sí mismo como un sádico, llegó a referirse a su relación con Exelby como un proceso de “mentoría”.

Los documentos judiciales también señalan que la víctima padecía problemas de salud mental y que en 2024 las autoridades británicas frustraron un intento previo de viajar para encontrarse con personas que, presuntamente, aceptarían matarla.

Los mensajes muestran que la joven quería abandonar el plan

Uno de los principales elementos de la investigación son los mensajes que Exelby envió a una amiga mediante Discord el 11 de octubre, un día después de llegar a Florida.

Según los investigadores, la joven manifestó que lamentaba haber viajado y expresó temor por lo que estaba ocurriendo.

En esos mensajes aseguró que Hall la mantenía encerrada, que le había retirado el teléfono y que la había obligado a grabar varios videos de descargo y escribir una carta para su familia.

También escribió que tenía miedo y que se encontraba “rota” y con dolor.

La Fiscalía sostiene que esas conversaciones evidencian que la víctima intentó retractarse del acuerdo que, presuntamente, había alcanzado con Hall.

Hall habría utilizado la tarjeta bancaria de la víctima

Ese mismo 11 de octubre, la cuenta bancaria del negocio de asistencia vial administrado por Hall realizó siete cargos consecutivos a la tarjeta de débito de Exelby, según la investigación.

Las transacciones ayudaron a los agentes a identificar al sospechoso después de que la familia denunciara la desaparición de la joven.

Hall habría intentado obtener $4,000 dólares, pero solo logró cargar alrededor de $1,200 dólares antes de que la tarjeta fuera rechazada en varias ocasiones.

Hallan el cuerpo en una fosa poco profunda

El 17 de octubre, las autoridades localizaron el cuerpo de Exelby enterrado en una fosa poco profunda en una zona boscosa del condado de Marion.

La autopsia determinó que la víctima presentaba cuatro heridas de arma blanca en un costado del cuerpo.

Los investigadores indicaron que, entre las primeras capas de tierra de la fosa, encontraron la etiqueta correspondiente a la pala adquirida por Hall días antes.

Ese mismo día, agentes detuvieron al acusado mientras conducía por la Interestatal 75.

Según los documentos judiciales, antes de ser detenido Hall envió un paquete a un amigo mediante un servicio de mensajería y le pidió conservarlo durante varios meses.

Cuando los investigadores recuperaron el paquete encontraron, entre otros objetos, un cuchillo de acero de siete pulgadas diseñado para perforar y apuñalar.

Las pruebas de ADN realizadas posteriormente determinaron que la sangre hallada en el arma correspondía a Sonia Exelby.

Un video recuperado por los investigadores será presentado en el juicio

Los investigadores también lograron recuperar un video que Hall había eliminado pocos segundos después de grabarlo.

La grabación, de poco más de cuatro minutos, muestra a Exelby con visibles hematomas y aspecto desaliñado dentro del alojamiento donde permanecía.

Según la declaración jurada, Hall dirige las respuestas de la joven mientras la interroga sobre las razones por las que viajó a Florida y la forma en que quería morir.

Los investigadores sostienen que la víctima aparece visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos y respondiendo con evidente vacilación a las preguntas del acusado.

Inicialmente, Hall negó conocer a Exelby, aunque posteriormente reconoció haber grabado un video de ella, según la investigación.

Actualmente permanece detenido en la cárcel del condado de Marion y enfrenta seis cargos por delitos graves. De ser declarado culpable del cargo de asesinato en primer grado, podría enfrentar la pena de muerte.

Hasta el momento, su representante legal no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

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