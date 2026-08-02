Descubren más de 100 gatos y perros en una vivienda llena de desechos en Florida; una empleada postal fue detenida

Una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) fue arrestada en Stuart, Florida, después de que las autoridades encontraran más de un centenar de animales viviendo en condiciones insalubres dentro de su vivienda, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Martin.

La detenida fue identificada como Gail Giustino, de 77 años, quien enfrenta cargos por crueldad animal y por mantener animales confinados sin suficiente espacio para ejercitarse.

La investigación se inició luego de que las autoridades recibieran una denuncia según la cual una trabajadora postal presuntamente estaba recogiendo o llevándose gatos durante su recorrido laboral.

Hallaron más de 100 animales entre jaulas, altas temperaturas y acumulación de desechos

Tras varias semanas intentando ingresar a la vivienda sin éxito, los investigadores obtuvieron una orden judicial y ejecutaron un allanamiento el pasado 20 de julio.

En el operativo participaron detectives, bomberos y agentes de control animal equipados con trajes de protección debido a las condiciones del inmueble.

Según las autoridades, el interior de la casa presentaba un fuerte olor, altas temperaturas por la falta de aire acondicionado y ventilación, además de una importante acumulación de desechos.

En la vivienda fueron encontrados más de 100 animales, entre ellos aproximadamente 70 gatos y varias decenas de perros, muchos de ellos dentro de jaulas.

Rescatistas señalaron que varios animales se encontraban en malas condiciones físicas y presentaban signos de estrés.

El sheriff del condado de Martin, John Budensiek, calificó el caso como uno de los episodios de acumulación de animales más graves que ha visto en la jurisdicción.

La vivienda había recibido decenas de citaciones

De acuerdo con las autoridades, desde 2014 la propiedad había acumulado alrededor de 65 citaciones relacionadas con las condiciones en las que eran mantenidos los animales.

Budensiek indicó que el objetivo principal de la investigación era proteger a los animales y expresó que considera que la mujer necesita atención en materia de salud mental.

Aunque, según las autoridades, el caso pudo haber derivado en decenas de cargos por crueldad animal, Giustino fue acusada de un cargo por crueldad animal y otro por confinamiento inadecuado de animales.

La mujer, empleada del USPS desde 1997, quedó en libertad tras pagar una fianza de $50,000 dólares.

Continúan identificando a las mascotas rescatadas

En los días posteriores al operativo, la Humane Society of Treasure Coast informó que recibió 108 animales procedentes de la vivienda.

Durante el rescate, cuatro gatos escaparon del inmueble, aunque posteriormente las autoridades lograron localizar a tres de ellos. Además, una amiga de la acusada entregó otras cinco mascotas que, presuntamente, habían quedado bajo su cuidado.

La organización protectora de animales indicó que decenas de personas han acudido para verificar si alguna de las mascotas rescatadas corresponde a animales que habían desaparecido meses atrás.

Según responsables del refugio, varias familias ya lograron reencontrarse con sus mascotas, en escenas que describieron como profundamente emotivas. Una de ellas fue Linh Nguyen, quien recuperó a su gato Patchy después de haberlo buscado durante siete meses.

Las autoridades no han informado cuándo continuará el proceso judicial contra Giustino.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero