Incendio forestal en Spokane obliga a evacuaciones y amenaza unas 4,000 estructuras en Washington

Un incendio forestal de rápida propagación mantiene en alerta al estado de Washington después de consumir más de 2,300 acres en las afueras de Spokane y provocar evacuaciones durante el sábado. Las autoridades advirtieron que alrededor de 4,000 estructuras permanecen bajo amenaza mientras los equipos de emergencia intentan contener las llamas en medio de condiciones meteorológicas extremas.

El Old Trails Fire es uno de los tres incendios activos registrados en el área de Spokane, donde los fuertes vientos, la baja humedad y la sequía han favorecido una rápida expansión del fuego.

El gobernador declaró el estado de emergencia en todo Washington debido a las condiciones de sequía. Crédito: Young Kwak | AP

Gobernador advierte sobre una situación “extremadamente dinámica”

Durante una rueda de prensa el sábado por la noche, el gobernador de Washington, Bob Ferguson, señaló que la situación cambia constantemente y confirmó que ha visto imágenes de viviendas consumidas por las llamas.

“Es una situación extremadamente difícil para los habitantes de Washington”, afirmó el mandatario, quien anunció que viajaría el domingo a Spokane para reunirse con el personal de emergencia y supervisar las labores de respuesta.

Por su parte, el mayor general de la Guardia Nacional de Washington, Gent Welsh, calificó el panorama como una tragedia y anticipó que el alcance de los daños podría apreciarse con mayor claridad al amanecer.

Aunque las autoridades aún no han confirmado cuántas viviendas fueron destruidas, indicaron que miles de estructuras permanecen en riesgo debido al avance del incendio.

I’ll be heading to Spokane Sunday morning to meet with responders and monitor the emergency response. My thoughts are with the first responders and all those under evacuation tonight. If you are in the area, please continue to be vigilant and follow directions of emergency? — Governor Bob Ferguson (@GovBobFerguson) August 2, 2026

Alerta máxima por peligro de incendios

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió el sábado una inusual advertencia de “Particularly Dangerous Situation Red Flag Warning”, el nivel más alto de alerta por condiciones favorables para incendios forestales.

La advertencia estuvo vigente entre las 2:00 p.m. y las 8:00 p.m. (hora del Pacífico) para sectores del este de Washington y Oregón, incluidas las zonas de Spokane y Pendleton.

Los meteorólogos explicaron que la combinación de fuertes ráfagas de viento y una vegetación extremadamente seca crea un escenario propicio para incendios de rápida propagación.

Bomberos informaron además que el Old Trails Fire presenta un comportamiento conocido como “crowning”, cuando el fuego se desplaza por las copas de los árboles, lo que dificulta significativamente las labores de control.

Washington declara estado de emergencia por la sequía

Horas antes del avance del incendio, Ferguson declaró el estado de emergencia en todo Washington debido a las condiciones de sequía y anunció una prohibición para realizar quemas que permanecerá vigente hasta finales de septiembre.

La medida no afecta el uso de estufas o parrillas de gas o combustible líquido instaladas sobre superficies no inflamables y alejadas de la vegetación, ni las quemas agrícolas o forestales autorizadas mediante permisos específicos. También se permiten fogatas en campamentos públicos y privados cuando se realicen dentro de anillos o fosas diseñadas para ese fin.

Las autoridades advirtieron que unas 4.000 estructuras permanecen amenazadas. Crédito: Young Kwak | AP

Oregón también enfrenta una intensa temporada de incendios

La emergencia se extiende a gran parte del noroeste de Estados Unidos. En Oregón permanecen activos 30 grandes incendios forestales sin contener.

En lo que va de la temporada, el fuego ha consumido más de 1.7 millones de acres en ese estado, una cifra cercana al récord de 1.93 millones de acres registrado durante 2024.

Además, más de dos tercios del oeste del país continúan afectados por distintos niveles de sequía. En Oregón, más de la mitad del territorio presenta condiciones de sequía severa y aproximadamente una quinta parte enfrenta sequía extrema.

Ola de calor agrava el riesgo de nuevos incendios

Las condiciones favorables para los incendios coinciden con una intensa ola de calor que afecta a más de 50 millones de personas en el oeste de Estados Unidos.

Las advertencias por calor extremo permanecen vigentes para ciudades como Los Ángeles, Las Vegas, Phoenix, Salt Lake City y Billings, en Montana.

En Phoenix, los pronósticos anticipan temperaturas de hasta 116 grados Fahrenheit durante el fin de semana, valores que podrían igualar o superar récords históricos y aumentar aún más el riesgo de incendios forestales en la región.

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