Israel incrementa sus ataques y mata al menos a 18 personas en Gaza

El Ejército israelí mató este domingo al menos a 18 palestinos e hirió a decenas en la Franja de Gaza, tras un aumento significativo en el número de ataques pese a la tregua que presuntamente rige en el enclave palestino desde octubre de 2025.

Aviones de combate israelíes bombardearon la Ciudad de Gaza, Deir al-Balah y la región sur, en los alrededores de Jan Yunis. Entre los fallecidos había dos matrimonios y dos niños, según informaron autoridades médicas. De acuerdo con las cifras palestinas, la cifra de 15 muertos en un solo día fue la más alta en semanas.

Ataques a pesar del acuerdo anunciado por Trump

Estos bombardeos siguen a los de ayer, con 8 muertos, y se producen a pesar de que el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un pacto para el “desarme total” de Hamás, un grupo considerado una organización terrorista por Washington y otros países, entre ellos Alemania o la Unión Europea. En virtud de ese acuerdo Israel se comprometería a lo acordado en el Protocolo de Sharm el Sheij, particularmente “el cese de las operaciones militares”, según la hoja de ruta publicada en X por la Junta de la Paz.

Sin embargo, el ministro de Energía de Israel, Eli Cohen (miembro también del gabinete de seguridad del primer ministro, Benjamín Netanyahu), expresó escepticismo el domingo. Israel daría a Hamás la oportunidad de desarmarse, pero él dudaba seriamente de que esto fuera a suceder, declaró Cohen a la Radio del Ejército de Israel. Ayer, el ministro de Defensa fue mucho más duro en sus declaraciones contra el acuerdo.

Un líder de Hamás entre los muertos, pero también una embarazada

En uno de los ataques de este domingo, Israel mató a un padre, su hija de 3 años y su mujer, que estaba embarazada de 6 meses, según comunicó una fuente del Hospital Shifa, tras atacar el apartamento en el que se encontraba la familia cerca del puerto de la Ciudad de Gaza.

Además, el líder de Hamás Kamal Abu Mueileq y su esposa, Nabhan, murieron en otro ataque desde un helicóptero contra una vivienda en el suroeste de Deir al Balah, en el centro de Gaza, de acuerdo con una fuente de la Media Luna Roja Palestina, entidad que ha trasladado los cuerpos a la morgue del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Hamás denuncia que Israel busca torpedear la tregua

El grupo palestino Hamás dijo que Israel está provocando “una escalada deliberada” en la Franja de Gaza a fin de paralizar el acuerdo alcanzado el jueves con EE. UU. y el avance hacia la segunda fase del alto el fuego. En un comunicado, el grupo dice que con esta última oleada de ataques el mandatario israelí, Benjamín Netanyahu, busca “obstaculizar” los acuerdos alcanzados “para completar la implementación del acuerdo de alto el fuego”.

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