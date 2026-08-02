Proyecto de ley propone $60 dólares extra al mes para comprar frutas y verduras a millones de familias

Algunas familias estadounidenses podrían recibir $60 dólares adicionales al mes para comprar frutas y verduras si prospera un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca ampliar el acceso a alimentos saludables más allá de los beneficiarios tradicionales de la asistencia alimentaria.

La iniciativa, denominada Fresh Bucks for Fresh Produce Act, fue presentada el pasado 2 de julio por la representante demócrata por Washington, Pramila Jayapal, y recién fue remitido al Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes para su revisión y posibles modificaciones. El objetivo es ayudar a hogares de ingresos bajos y medios a enfrentar el aumento en el costo de los alimentos frescos y mejorar su seguridad alimentaria.

De aprobarse, el programa permitiría que los hogares con ingresos equivalentes o inferiores al 80% del ingreso medio del área reciban $60 dólares mensuales destinados exclusivamente a la compra de frutas y verduras frescas, congeladas o deshidratadas. También podrían adquirirse hierbas y plantas para cultivar frutas o vegetales, de acuerdo con el texto de la propuesta.

Last week, I introduced the Fresh Bucks for Fresh Produce Act ? legislation modeled after Seattle’s Fresh Bucks program.



As Trump and Republicans have made food prices skyrocket, it is more important than ever that we help families keep fresh food on the table.? — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) July 6, 2026

A diferencia de otros programas federales, la ayuda no estaría limitada únicamente a quienes ya reciben asistencia alimentaria mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El proyecto contempla dos grupos de beneficiarios, personas que ya reciben beneficios de SNAP, quienes obtendrían los 60 dólares adicionales cargados a su tarjeta EBT y hogares que cumplen con el requisito de ingresos, pero que actualmente no participan en SNAP. En esos casos, recibirían una nueva tarjeta EBT para acceder exclusivamente al beneficio del programa piloto. Los límites de ingresos variarían según el costo de vida de cada región.

De aprobarse, el beneficio no estaría disponible automáticamente en todo el país. La legislación propone crear un programa de subvenciones para que los estados soliciten recursos federales y pongan en marcha el piloto. Tendrán prioridad aquellos que demuestren mayores niveles de inseguridad alimentaria y presenten estrategias para atender a las comunidades más vulnerables.

Jayapal explicó que la iniciativa toma como referencia el programa Fresh Bucks, implementado en Seattle, cuyos resultados mostraron una mejora significativa en el acceso a alimentos saludables.

“Mientras las familias luchan por poner comida en la mesa, el Congreso debe priorizar esfuerzos para reducir los costos y ayudar a los estadounidenses a salir adelante”, afirmó la legisladora al presentar la propuesta.

Según datos difundidos por la oficina de Jayapal, el programa de Seattle elevó en 31% la seguridad alimentaria entre los participantes y aumentó el consumo habitual de frutas y verduras, resultados que ahora buscan replicarse a escala nacional.

Por ahora, la Fresh Bucks for Fresh Produce Act se encuentra en una etapa inicial del proceso legislativo. Tras su presentación, fue enviada al Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, donde podrá ser analizada, modificada y eventualmente sometida a votación. Si supera esa etapa, deberá ser aprobada por el pleno de la Cámara, el Senado y, finalmente, promulgada por el presidente para convertirse en ley.

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