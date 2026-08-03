Empleada del Servicio Postal es acusada de robar un boleto ganador de la lotería enviado por correo

Una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) fue arrestada en Florida tras ser acusada de sustraer un boleto ganador de la Lotería de Florida que había sido enviado por correo y de reclamar posteriormente el premio, informaron las autoridades estatales.

La investigación fue desarrollada de manera conjunta por la División de Seguridad de la Lotería de Florida y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos, luego de que una jugadora denunciara que el boleto ganador que había enviado por correo nunca llegó a su destino.

La investigación llevó hasta el USPS

Según informó la Lotería de Florida, los investigadores determinaron que el boleto del juego Pick 4, con un premio de $2,600 dólares, fue canjeado el pasado 19 de julio en una oficina de la lotería en Miami.

La persona que reclamó el premio fue identificada como Lakaysha Lockhart, quien posteriormente fue reconocida como una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos.

Las autoridades arrestaron a Lockhart el 23 de julio.

De acuerdo con la Lotería de Florida, tras su arresto Lockhart admitió haber sustraído el boleto ganador y haber cobrado el premio.

Como resultado de la investigación, enfrenta varios cargos, entre ellos robo mayor, tráfico de propiedad robada, presentar una reclamación falsa para obtener un pago, dos cargos por uso ilegal de un dispositivo de comunicación bidireccional, y robo de correspondencia.

Autoridades destacan la seguridad del sistema de la lotería

El secretario de la Lotería de Florida, Reginald D. Dixon, aseguró que la institución mantiene estrictos controles para proteger a los jugadores.

“Nuestros jugadores merecen la confianza de que cada premio de la lotería está protegido mediante sólidas medidas de seguridad y una supervisión rigurosa”, señaló en un comunicado.

La Lotería de Florida también reiteró que los ingresos obtenidos por la venta de boletos contribuyen al financiamiento de la educación pública en el estado.

“Cada boleto adquirido apoya la educación en Florida y seguimos comprometidos a garantizar que los jugadores participen con la confianza de que la integridad de nuestros juegos es nuestra máxima prioridad”, indicó la institución en una declaración enviada a ABC News.

Sigue leyendo:

–Cuatro adultos arrestados por abusar de nueve niños en su hogar en Florida

–Avioneta se estrella en parque de Florida tras rozar un árbol y un auto: siete personas hospitalizadas

–Tragedia en campamento de navegación en Miami: dos niños muertos tras colisión de barcaza con velero