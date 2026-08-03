Horóscopo de hoy para Tauro del 3 agosto de 2026

Rodéate de personas que te inspiren, te conmuevan y con las que sintonices afectivamente. Si notas que alguien se acerca por conveniencia o busca sacar ventaja a través tuyo, aléjate. Recuerda que las actitudes competitivas suelen enturbiar las amistades y debilitar el encanto de los vínculos.

Horóscopo de amor para Tauro No vas en ninguna dirección, sientes que nadie quiere que llegues a tu destino. No te preocupes cuando encuentres obstáculos inesperados, muestra a tus seres queridos cuantos recursos y que tan flexible puedes ser, encontrando una solución adecuada, sorprendes a la gente con tu ingenuidad y demuestras que tan capaz eres.

Horóscopo de dinero para Tauro Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.