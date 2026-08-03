Pareja es hallada muerta en Carolina del Norte: investigadores creen que fue un homicidio-suicidio

Una pareja fue encontrada muerta dentro de su vivienda en Wilmington, Carolina del Norte, en un caso que las autoridades investigan como un presunto homicidio-suicidio.

Stephen Larnell Willetts y Tracey Parker Willetts fueron hallados con aparentes heridas de bala el jueves, luego de que agentes de la Oficina del Sheriff del condado de New Hanover respondieran a una llamada de emergencia generada automáticamente por un reloj inteligente.

De acuerdo con los investigadores, la evidencia recopilada hasta el momento apunta a que la mujer habría disparado fatalmente contra su esposo antes de quitarse la vida. Sin embargo, la investigación continúa abierta.

Autoridades sostienen la hipótesis de un homicidio-suicidio

La Oficina del Sheriff del condado de New Hanover informó que los detectives llegaron a la vivienda tras recibir una alerta de los servicios médicos de emergencia.

Según la investigación preliminar, uno de los relojes inteligentes de la pareja detectó una caída y realizó automáticamente una llamada al 911 después de que la alarma no fuera cancelada.

En un comunicado, la oficina del sheriff indicó que, “con base en la evidencia reunida durante la investigación, los detectives creen que se trata de un homicidio-suicidio en el que la esposa disparó mortalmente contra su esposo antes de quitarse la vida”.

Las autoridades no han informado un posible motivo y señalaron que las pesquisas siguen en desarrollo.

La pareja había celebrado recientemente su aniversario

De acuerdo con publicaciones en sus perfiles de Facebook, Stephen y Tracey Willetts aparentemente celebraron el miércoles su aniversario número 40 de matrimonio.

Al día siguiente fueron encontrados sin vida dentro de su residencia en Wilmington.

Stephen Willetts, de acuerdo con los reportes, tenía 65 años.

Fotografías compartidas en redes sociales muestran que ambos practicaban paddleboard con frecuencia y, según el medio local WWAY, eran ampliamente conocidos dentro de la comunidad de este deporte en Wrightsville Beach.

Un vecino declaró a WECT que Stephen Willetts era un militar retirado del Ejército de Estados Unidos.

Familiares recuerdan las pérdidas que enfrentó el matrimonio

Tras conocerse la noticia, Fuller Royal, quien se identificó en redes sociales como primo segundo de Tracey Willetts, compartió un mensaje en el que describió a Stephen como un amigo de toda la vida y un dedicado técnico en emergencias médicas (EMT).

Royal también señaló que la pareja había sufrido la pérdida de sus dos hijos en un periodo de aproximadamente un año, entre 2013 y 2014.

En su publicación escribió que no podía imaginar el dolor que ambos experimentaron y expresó su deseo de que “estén reunidos con sus hijos y que todos encuentren paz”.

Mientras continúan las diligencias, la Oficina del Sheriff del condado de New Hanover informó que la investigación permanece activa y que dará a conocer información adicional conforme avance el caso.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.