Un 67% de los mexicanos aprueba a Sheinbaum mientras la desaprobación se sitúa en un 33%

Un 67% de los mexicanos aprueban la gestión de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, mientras que su desaprobación se sitúa en un 33% al término del mes de julio, según reveló este lunes la encuesta mensual publicada por el diario El Financiero.

Según el sondeo, más de la mitad de los encuestados (55%) calificó positivamente la participación de la mandataria en la final del Mundial FIFA 2026, cuando Sheinbaum viajó a Nueva Jersey para estar en el partido entre España y Argentina junto a sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, su índice de aprobación y desaprobación no varió significativamente entre junio y julio.

Desde enero se mantiene estable el porcentaje de aprobación, cuyo máximo fue de un 72% obtenido en febrero, tras el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), El Mencho, en un operativo del Ejército mexicano.

En lo que va del año, la cifra más baja de aprobación fue de un 67 % el mes pasado, apenas un punto menos de lo que obtuvo Sheinbaum en abril y junio.

En cuanto al desempeño de su Administración, solo un 15% de los encuestados aprueban la gestión contra el crimen organizado, mientras que un 69% la califican como “mala o muy mala”.

Otras materias en la que los mexicanos no aprueban al Gobierno federal es en la lucha contra la corrupción o en la seguridad pública, donde solo los aprueban un 20% y un 21% de los ciudadanos, de forma respectiva.

Del otro lado, la gestión de los apoyos sociales es calificada como buena o muy buena por un 63% de los encuestados (ocho puntos menos que en mayo, su mayor porcentaje), al tiempo que el manejo de la economía es aprobada por un 48%, aunque un 39% tiene una opinión desfavorable en este aspecto.

Para un 52%, el principal problema que enfrenta México sigue siendo la inseguridad pública, lo que representa una caída de 10 puntos porcentuales respecto al mes de junio.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Mejora la percepción de la relación Sheinbaum y Trump

Sobre las cuestiones internacionales, destaca la percepción que tienen los mexicanos de la relación entre Sheinbaum y su homólogo estadounidense, Donald Trump, la cual tuvo una ligera mejoría al ubicarse en un 40% del número de personas que desaprueba la gestión de la mandataria de su relación con el republicano, marcada por la presión en la lucha contra el narcotráfico.

No obstante, un 51% de los mexicanos aprueban el papel del Gobierno federal en la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), misma cifra que el mes anterior, aunque las opiniones negativas subieron ligeramente al pasar de un 37% a un 40% entre junio y julio.

La encuesta realizada por El Financiero del 13 al 17 y del 22 al 25 de julio pasados tiene un nivel de confianza de un 95% y un margen de error del 3.5 %. EFE

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