Administración Trump revoca la visa de embajadora de Brasil en EE.UU.

Ante la negativa del gobierno brasileño de concederle visas a dos diplomáticos estadounidenses que el mes pasado pretendían visitar la nación sudamericana previo a las próximas elecciones y en represalia a la demora para aprobar al candidato del presidente Donald Trump como posible embajador en Brasilia, las autoridades estadounidenses revocaron la visa de María Luiza Ribeiro Viotti, embajadora de Brasil en Washington.

El Departamento de Estado aceptó que la controversial medida es en reciprocidad a la falta de diplomacia mostrada por la administración encabezada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

No obstante, se destaca que la decisión política implementada podría revertirse en cuanto el embajador designado por el magnate neoyorquino sea confirmado por Brasil.

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