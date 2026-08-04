¿Boda secreta?: Bradley Cooper y Gigi Hadid desatan rumores de matrimonio

El actor y director Bradley Cooper y la supermodelo Gigi Hadid encendieron las alarmas del entretenimiento tras ser vistos paseando por las calles de París luciendo lo que parecen ser alianzas de matrimonio a juego.

Las imágenes, difundidas en exclusiva por el portal Page Six, muestran a ambas celebridades portando finos anillos en el dedo anular de sus manos izquierdas, desatando intensos rumores sobre una posible boda secreta.

Durante su recorrido por la capital francesa este lunes, el actor de 51 años y la modelo de 31 mantuvieron un perfil bajo con indumentaria informal. La pareja fue captada caminando tomada de la mano al salir de un entrenamiento y, más tarde, dirigiéndose a una cena en el exclusivo restaurante Loulou. En ambas ocasiones, las joyas en sus manos izquierdas resultaron imposibles de ignorar.

De acuerdo con los reportes, el anillo de Hadid lucía un delicado detalle de perla, mientras que el de Cooper consistía en una banda dorada clásica. Llama la atención que apenas dos días antes, el nominado al Oscar había sido fotografiado acudiendo al gimnasio sin ningún accesorio en sus manos.

Hasta el momento, ni los representantes de la estrella de “A Star Is Born” ni los de la cotizada modelo han emitido comentarios oficiales confirmando o desmintiendo un cambio en su estado civil. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja habían revelado con anterioridad que ambos venían proyectando un futuro a largo plazo y la posibilidad de consolidar una familia.

Cooper y Hadid iniciaron su romance en octubre de 2023, cuando fueron fotografiados cenando juntos en Nueva York. Desde entonces, han construido una relación sólida y discreta, integrando a sus respectivas hijas: Lea De Seine (9 años), fruto de la relación de Cooper con Irina Shayk, y Khai (5 años), hija de Hadid con el cantante Zayn Malik.

Aunque la pareja acostumbra resguardar su privacidad, esta reciente aparición en la “Ciudad de la Luz” ha dejado a sus seguidores preguntándose si finalmente habrán dado el “sí, acepto” en la más estricta intimidad.

Seguir leyendo:

· Bradley Cooper compartió la fórmula secreta para transformar su cuerpo a los 51 años

· Gigi Hadid y Bradley Cooper ya no se esconden: beso apasionado confirma su relación

· Gigi Hadid habló por primera vez de su romance con Bradley Cooper