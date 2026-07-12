Gigi Hadid ofrece un vistazo íntimo de su escapada romántica en París con Bradley Cooper

La supermodelo Gigi Hadid compartió con sus seguidores una mirada poco común a su tiempo junto a su novio Bradley Cooper durante unas recientes vacaciones en París, a través de una serie de fotografías publicadas en Instagram que capturan la complicidad de la pareja.

En el carrusel de imágenes compartido el viernes, destaca una selfie tomada frente al espejo, aparentemente en un ascensor, donde Hadid aparece acurrucada junto a Cooper.

El actor, de 51 años, mantiene el rostro girado lejos de la cámara y lleva una mochila, mientras que la modelo, de 31, viste una sudadera y gorra. Otra instantánea, tomada desde el puente Pont des Arts, muestra el perfil de Cooper recortado contra los rayos del sol sobre el río Sena, en una imagen que evoca el romanticismo de la Ciudad de la Luz.

El álbum parisino también incluye selfies en solitario de Hadid y una fotografía de la célebre escultura Psique revivida por el beso de Cupido, ubicada en el Museo del Louvre, que representa a una pareja fundida en un abrazo eterno. En el pie de foto escribió: “Joy + jetlag”.

Vestido en la boda de Taylor Swift

La publicación también ofrece un vistazo al deslumbrante vestido rosa que Hadid lució en la multitudinaria boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden el pasado 3 de julio, evento al que asistió junto a Cooper antes de viajar a París.

Los seguidores no tardaron en reaccionar con entusiasmo ante la inclusión del actor en las imágenes. “Bradley está aquí, chicos 😁”, comentó un usuario, mientras otro escribió: “Me encantan tú y Bradley juntos. Un tercer seguidor añadió: “Bradley y Gigi 💗✨”, celebrando la evidente complicidad de la pareja.

Hadid y Cooper fueron vinculados románticamente por primera vez en 2023, cuando fueron vistos cenando juntos en Nueva York. En una entrevista con Vogue en marzo de 2025, la modelo habló abiertamente sobre su relación, calificándola de “muy romántica y feliz” y destacando que “llegar al punto en que sabes lo que quieres y mereces en una relación es esencial”.

Seguir leyendo:

· Gigi Hadid califica de “horrible” ser mencionada en los correos de Jeffrey Epstein

· Zayn Malik recuerda su romance con Gigi Hadid: “No sé si estuve enamorado de ella”

· Gigi Hadid deslumbra en dorado en la Met Gala 2025 con un tributo a Josephine Baker