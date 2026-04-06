Gigi Hadid califica de “horrible” ser mencionada en los correos de Jeffrey Epstein

Gigi Hadid se pronunció después de que su nombre y el de su hermana Bella Hadid aparecieran en los documentos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) relacionados con Jeffrey Epstein.

Según una transcripción de correos electrónicos difundida por la entidad, fechada en 2015, Epstein mantuvo un intercambio con una persona cuya identidad fue censurada. En la conversación, el interlocutor preguntó cómo las hermanas Hadid habían logrado “convertirse en modelos y ganar tanto dinero”.

Epstein respondió de forma evasiva, y cuando el individuo especuló sobre si el padre de las modelos, Mohamed Hadid, “pagó a la agencia”, el financiero negó esa afirmación y añadió: “Como siguen instrucciones, es así de sencillo”.

¿Qué dijo Gigi Hadid?

En medio de la controversia, Gigi Hadid se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales. De acuerdo a lo que publicó InStyle, la modelo respondió a un comentario de un seguidor que aseguraba haber dejado de seguirla por no haberse referido antes a los archivos. Todo indica que ese comentario, que ya fue eliminado, motivó a que la modelo publicara su reflexión.

“Es horrible leer a alguien que nunca has conocido hablar de ti así. Especialmente en este contexto”, escribió Hadid.

“No comenté nada porque no quiero restar mérito a las historias de sus verdaderas víctimas. Pero tu comentario me hizo darme cuenta de que quizá no está claro, y es importante que lo sepas”, sentenció.

La modelo reconoció que “creció en privilegios”, pero negó cualquier vínculo con Epstein, quien falleció en 2019 mientras esperaba juicio por cargos relacionados a trata de personas.

Hadid también destacó la labor de sus padres, Mohamed y Yolanda Hadid, asegurando que “me protegieron y me enseñaron el valor del trabajo duro”.

Añadió que lleva más de una década en el modelaje y que “ha trabajado duro en cada momento desde entonces”.

“Que me mencionen en esos archivos —creo que tenía entre 20 y 21 años cuando él escribió ese correo electrónico— es perturbador”, concluyó Gigi.

"Y quiero dejar claro sin lugar a dudas que nunca he tenido ninguna relación con ese ser humano repugnante”. Gigi Hadid – Modelo

En enero, el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de documentos relacionados con Epstein bajo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein. Entre los nombres que aparecen —sin que ello implique acusación alguna— figuran los de Donald Trump, Woody Allen, Elon Musk, Bill Gates y el príncipe Andrew, entre decenas de otras personalidades.

Epstein fue acusado de abuso sexual por decenas de mujeres entre 2009 y 2018, y formalmente imputado por trata sexual en julio de 2019. Murió un mes después por suicidio mientras estaba en prisión a la espera de juicio.

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