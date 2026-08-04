Hombre es acusado de intentar matar a su hermana con un machete mientras dormía junto a su bebé en Florida

Un hombre de 36 años fue arrestado en Margate, Florida, acusado de intentar asesinar a su hermana al atacarla con un machete mientras dormía junto a su hija de un año.

El sospechoso, identificado como Ruben Altidor, permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel principal del condado de Broward y enfrenta cargos de intento de asesinato y abuso infantil agravado.

La víctima logró salir de la vivienda para pedir ayuda

De acuerdo con el informe de arresto citado por el medio Law&Crime, agentes del Departamento de Policía de Margate acudieron el lunes a una vivienda tras recibir un reporte de emergencia.

Al llegar al lugar, los oficiales escucharon los gritos de una mujer provenientes del interior de la casa.

Poco después, la víctima salió de la residencia y les dijo a los agentes que alguien intentaba matarla.

Una prima de la mujer identificó al presunto agresor como Ruben Altidor, hermano de la víctima.

La mujer sufrió heridas graves durante el ataque

Según la policía, la mujer presentaba abundante sangrado y múltiples heridas profundas en las piernas y las manos.

Los investigadores indicaron que tenía una herida de aproximadamente 10 pulgadas en el muslo derecho que alcanzaba el hueso, varios dedos amputados y una laceración de unas 4 pulgadas en la parte posterior de la mano derecha.

Mientras era trasladada al hospital, la víctima declaró que su hermano la había atacado repetidamente con un machete.

También afirmó que, durante la agresión, el sospechoso le dijo: “Dios mío, ¿por qué todavía no estás muerta?”, según el informe policial.

La bebé dormía junto a su madre

La investigación determinó que la hija de un año de la víctima dormía en la misma cama cuando ocurrió el ataque.

Aunque la menor se encontraba muy cerca de la agresión, no sufrió lesiones.

Debido a la presencia de la niña durante el presunto ataque, la fiscalía también presentó un cargo de abuso infantil agravado contra Altidor.

Al inspeccionar la casa, los agentes encontraron una gran cantidad de sangre en la habitación donde ocurrió el ataque y un rastro que se extendía por el pasillo hasta el exterior del inmueble.

En la cocina localizaron la funda de un machete y, posteriormente, hallaron el arma que presuntamente fue utilizada escondida debajo de una cama en otro dormitorio.

Altidor fue detenido en el lugar de los hechos.

El acusado también enfrenta una presunta violación de libertad condicional

Los registros de la cárcel indican que, además de los nuevos cargos, Altidor enfrenta una acusación por presuntamente violar las condiciones de su libertad condicional en relación con un caso anterior de agresión agravada.

Hasta el momento, las autoridades no han informado la fecha de su próxima comparecencia ante el tribunal.

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