Horóscopo de hoy para Acuario del 4 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 4 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

A través de la comunicación encontrarás la orientación que estás necesitando. Es un tiempo propicio para revisar algunos puntos de vista y reconsiderar ideas que quizá no tienen un sustento real. No te cierres a escuchar una crítica constructiva, porque te ayudará a crecer y avanzar.

Horóscopo de amor para Acuario

Acepta a los demás por lo que son, no trates de cambiarlos o te quejes cuando cometen errores o cuando tienen una opinión diferente. Perder el control no es genial y después te puedes arrepentir de las cosas que dijiste. Si esta es la forma en la que te sientes, irritable y difícil, los demás quieren que regrese la calma.

Horóscopo de dinero para Acuario

En cuestiones de negocios, nada está saliendo como tú quieres. Las personas tratarán de sacar ventaja de tí en las negociaciones importantes, los contactos y tratarán de venderte productos malos. Estas naturalmente irritado, pero esto no resolverá el problema. Deja las inversiones mayores para después cuando las circunstancias sean más prometedoras.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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