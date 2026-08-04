Horóscopo de hoy para Tauro del 4 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 4 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Llegó el momento de despedirte de lo que ya no acompaña tu crecimiento. Cierra ciclos, suelta experiencias y situaciones que frenan tus propósitos. Al liberarte de esas cargas recuperarás energía. Fortalece tu interior, templa el espíritu y prepárate para la nueva etapa que está por comenzar.

Horóscopo de amor para Tauro

La providencia provee más giros y vueltas. Aun si sucumbes a altercados extraños con otros, esos intercambios al final te ofrecen una oportunidad para entender mejor a las personas que más te importan. Aprovecha cualquier oportunidad para tener un dialogo con ellas, resuelve los problemas, usualmente las discusiones terminan bien.

Horóscopo de dinero para Tauro

Como no puedes saber lo que encierra el futuro y ya que las cosas pueden cambiar rápidamente, prepárate a ser flexible incluso en las cuestiones financieras.Si haces una inversión o una adquisición mayor en este momento puedes sufrir algunas consecuencias desagradables Si te dan este consejo, permanece escéptico y toma tiempo para considerarlo ya que la información que te den puede no ser la mejor.

Horóscopo de sexo paraTauro

No esperes ningún desarrollo que devaste la tierra. Si se refiere al sexo, disfruta tu manera de hacer el amor como siempre. Vas directo al grano y lo haces sin demasiados juegos previos, ropa erótica o platica sexual. Los principios estándar de placer serán buenos por un tiempo, pero ten cuidado de no aburrir a tu pareja innecesariamente.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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