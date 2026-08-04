Jáminton Campaz, el nuevo capricho del América

Las Águilas del América continúan planificando su plantilla para al temporada. El conjunto de Guillermo Almada tendría en su radar a Jáminton Campaz, futbolista colombiano que disputó la Copa del Mundo de 2026. Repasa los detalles del jugador cafetero.

Según informaciones de Mediotiempo, la llegada de Jáminton Campaz estaría condicionada por la salida de Brian Rodríguez. El delantero uruguayo podría iniciar una nueva aventura en el fútbol brasileño.

En este sentido, la salida de Brian Rodríguez le daría fuerza al interés del club por el colombiano. Rodríguez dejaría una buena suma de dinero en la plantilla y esto le permitiría a la directiva maniobrar en las negociaciones por Campaz.

“Cruzeiro puso $10 millones de dólares sobre la mesa de la directiva de las Águilas por Brian Rodríguez, por lo que ahora tendrá que analizar si la oferta conviene tanto a ellos como al jugador”, explica el portal.

¿Quién es Jáminton Campaz?

La historia de Jáminton Campaz en el fútbol profesional inició con el Deportes Tolima de Colombia. Allí Campaz disputó partidos en las inferiores del club y su posterior ascenso al primer equipo. En poco más de dos años, el delantero colombiano fue traspasado al Gremio de Brasil.

El joven extremo de 26 años pasó hasta tres temporadas cambiando de aires. El colombiano se marchó cedido a Rosario Central de Argentina hasta que en enero de 2024 oficializaron su compra definitiva.

El buen rendimiento del extremo colombiano lo llevó a la órbita de la selección de Colombia. Entre el final de las eliminatorias sudamericanas y los duelos amistosos previos al Mundial, Campaz se ganó su cupo a la Copa del Mundo.

En el Mundial Jáminton Campaz vio acción en los duelos contra Uzbekistán, Ghana y Suiza. El futbolista cafetero le marcó un gol a Uzbekistán, pero no pudo ayudar a los cafeteros a mantenerse en carrera en los octavos de final ante Suiza.

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