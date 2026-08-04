Los Ángeles Dodgers y la rotación más dominante de las Grandes Ligas 

Los Ángeles Dodgers siguen reuniendo estrellas en su roster. La última incorporación blinda por completo su rotación. Tarik Skubal se suma a los Dodgers y de esta forma lograron reunir a cuatro de los cinco lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas.

El análisis fue planteado por la cuenta Codify Baseball. Este portal enumeró a los cinco lanzadores con mejor efectividad en las Grandes Ligas desde 2022. Como requisito los pitchers debían tener un mínimo de 50 apariciones para entrar en la conversación. Los Dodgers dominan casi en su totalidad esta estadística.

Lowest ERAs since 2022

(minimum 50 starts):



Tarik Skubal, 2.46

Paul Skenes, 2.51

Blake Snell, 2.61

Shohei Ohtani, 2.65

Yoshinobu Yamamoto, 2.70 pic.twitter.com/cJxbcT26tB — Codify (@CodifyBaseball) August 3, 2026

El único de la lista que no sale con la playera de los Dodgers es Paul Skenes. Después de tener un par de temporadas dominantes (efectividad por debajo de los 2.00), Skenes ha desmejorado esta campaña con los Piratas de Pitsburg. Aún así su efectividad se mantiene en 2.51 al haber recibido 124 carreras limpias en 445.1 innings lanzados.

La rotación dominante de Los Dodgers

El primero en la lista de Codify Baseball es el reciente fichaje Tarik Skubal con una efectividad de 2.46. Desde la temporada 2023 Skubal bajó su promedio a 2.80 con Detroit. Desde entonces se ha mantenido en esa línea.

Desde 2022 Skubal ha obtenido hasta 52 triunfos desde la lomita de Detroit. En 682 innings lanzados, el pitcher nacido en Seattle solo ha permitido 200 carreras limpias.

El siguiente de la rotación es Blake Snell. Este lanzador posee sus buenos registros en temporadas con San Diego, San Francisco y las últimas dos campañas con los Dodgers. En 476.1 innings lanzados, Snell solo ha permitido 149 carreras limpias. Su mejor temporada fue en 2023 en la que dejó una efectividad de 2.25.

Era evidente que Shohei Ohtani se iba a meter en esta lista. El lanzador japonés ha estado en la lomita durante 430.1 innings. Ohtani solo ha permitido 121 carreras limpias desde 2022.

Shohei Ohtani está completando una temporada en ensueño. En 14 apariciones en la temporada solo le han podido anotar 17 carreras limpias. Hasta ahora su efectividad se mantiene en 1.49.

El otro lanzador que completa esta temida rotación es Yoshinobu Yamamoto. Su campaña más modesta fue la primera (2024), en la que dejó una efectividad de 3.00. En términos generales, Yamamoto se ha mantenido en el montículo durante 397.1 innings. El lanzador japonés ha permitido 119 carreras limpias en las Grandes Ligas.

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