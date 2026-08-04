Migrante hondureño fue declarado culpable por tráfico de armas en Florida

Un jurado federal en Fort Pierce declaró culpable a un ciudadano hondureño, que se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, por su participación en una red que compraba armas en el sur de Florida a través de testaferros y las introducía de contrabando en Honduras.

El jurado declaró culpable a Luis Matute Figueroa, de 33 años y residente de Lake Worth, de conspiración y posesión ilegal de un arma de fuego, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado de prensa.

Matute Figueroa permaneció en Estados Unidos más tiempo del permitido con su visa de turista en 2017, sin estatus legal, indicó el Departamento de Justicia.

Según los investigadores, los mensajes de WhatsApp recuperados durante la investigación revelaron que Matute Figueroa proporcionaba a sus cómplices inventarios de armas, información sobre precios e instrucciones de envío para armas destinadas a Honduras. Los mensajes también contenían una fotografía y un video de Matute Figueroa en posesión de una distintiva pistola Colt 1911 dorada.

“Este acusado se aprovechó de su presencia ilegal en Estados Unidos para facilitar el tráfico de armas estadounidenses a Honduras”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones en el comunicado de prensa.

“Este veredicto refleja nuestro compromiso de desmantelar las redes internacionales de tráfico de armas y enjuiciar a los inmigrantes indocumentados que poseen y exportan armas de fuego ilegalmente”.

Según los registros judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Matute Figueroa conspiró con Gerson Eliu Padilla-Figueroa, Juan Matute Figueroa, Ariel Henriquez-Padilla y William Mendoza para adquirir armas de fuego en Estados Unidos mediante compras fraudulentas y exportarlas ilegalmente a Honduras, informó el Departamento de Justicia.

Matute Figueroa enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión federal por el cargo de conspiración y hasta 15 años por el cargo de posesión de armas de fuego. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.

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