Roberto Baggio, Paolo Maldini y una multitud despiden a Franco Baresi en Milán con un emotivo homenaje

El fútbol italiano vivió este martes una de sus jornadas más emotivas del año. Miles de aficionados, leyendas del deporte y representantes de las principales instituciones acudieron a la basílica de San Ambrosio, en Milán, para despedir a Franco Baresi, el histórico capitán del AC Milan, quien falleció el pasado 31 de julio a los 66 años tras una enfermedad.

El féretro del exdefensor fue recibido entre un aplauso que se prolongó durante más de seis minutos, acompañado por cánticos, pancartas y un ambiente cargado de emoción en los alrededores del templo.

El último homenaje para Franco Baresi reunió a miles de aficionados

Los seguidores del Milan rindieron un sentido tributo a quien consideran uno de los máximos símbolos de la institución. A las afueras de la basílica destacó una enorme pancarta con el mensaje: “Franco Baresi, leyenda inmortal. Bandera inimitable que jamás dejará de ondear. Adiós, capitán”, mientras la multitud repetía al unísono: “Un capitán, sólo hay un capitán”.

Muchos aficionados acudieron con la emblemática camiseta número 6, dorsal que el club retiró tras su retiro como reconocimiento a su extraordinaria trayectoria. Aquel homenaje marcó un precedente en el fútbol italiano, al convertirse en uno de los primeros números retirados por un club de la Serie A.

Roberto Baggio, Paolo Maldini y otras leyendas estuvieron presentes

El funeral reunió a varias de las figuras más importantes del fútbol italiano. Entre los asistentes estuvieron Roberto Baggio, Paolo Maldini, Claudio Ranieri —actual director técnico de la Federación Italiana de Fútbol—, además del presidente de la Serie A, Ezio Simonelli.

También acudieron antiguos compañeros de Baresi en el Milan, entre ellos Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco van Basten, Giovanni Galli, Angelo Colombo y Alessandro “Billy” Costacurta.

Clubes como el Real Madrid, Barcelona, Inter de Milán y Roma enviaron representantes para acompañar el último adiós del legendario defensor. Asimismo, llegaron coronas florales enviadas por la FIFA, su presidente Gianni Infantino, la ciudad de Milán y la región de Lombardía.

El ministro de Deporte italiano, Andrea Abodi, también dedicó unas palabras al exfutbolista: “Era un gran hombre, Siempre intentó combinar clase y estilo con la sencillez en su comportamiento”, aseguró.

El legado de Franco Baresi en el Milan y la selección italiana

Considerado uno de los mejores defensores de todos los tiempos, Franco Baresi desarrolló toda su carrera profesional con el Milan, club con el que debutó en 1978 y del que se retiró en 1997 convertido en una auténtica leyenda.

Durante su trayectoria conquistó 3 Copas de Europa, 2 Copas Intercontinentales, 3 Supercopas de Europa, 6 títulos de la Serie A y 4 Supercopas de Italia, además de convertirse en el gran referente defensivo de una de las épocas más exitosas del conjunto rossonero.

Con la selección italiana disputó 82 partidos y participó en tres Copas del Mundo. Fue campeón en España 1982 y subcampeón en Estados Unidos 1994, consolidando una carrera que lo colocó entre los futbolistas más importantes en la historia del balompié italiano.

En 2025 le fue detectado un nódulo pulmonar durante un chequeo médico. Aunque fue intervenido quirúrgicamente, nunca logró recuperarse por completo. Su última aparición pública ocurrió en el estadio San Siro durante la ceremonia relacionada con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Seguir leyendo:

· Hugo Sánchez despide a Franco Baresi: el emotivo mensaje para la leyenda del AC Milan

· George Weah lamenta fallecimiento de Franco Baresi: “Era un hermano mayor”

· Muerte de Miguel Ángel Russo pone de luto al fútbol argentino