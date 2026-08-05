Horóscopo de hoy para Capricornio del 5 agosto de 2026

El foco vuelve al hogar. Aunque tengas planes sociales, ahora lo más importante será tu familia. Retoma el contacto, organiza una reunión con los tuyos o simplemente hazte presente. Reconectar con tus raíces te devolverá fuerza y la sensación de volver a tu verdadero lugar.

Horóscopo de amor para Capricornio Tu amabilidad y entendimiento aumentan e intensifican el afecto que muestras a tu pareja. Sin embargo, si estas soltero, encuentras que eres aceptado por casi todos los que encuentras. Nada ni nadie puede pararte de conocer a alguien especial que eventualmente se volverá más que un mejor amigo.

Horóscopo de dinero para Capricornio Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.