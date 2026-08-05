La importancia de la vitamina B12: qué es y para qué sirve

La vitamina B12, también conocida como cobalamina, es uno de los micronutrientes más importantes para el funcionamiento del organismo humano y, paradójicamente, uno de los más desconocidos por el público general. Presente de forma natural solo en alimentos de origen animal, su déficit puede pasar inadvertido durante años antes de manifestar síntomas serios.

Se trata de una vitamina hidrosoluble perteneciente al grupo B, cuya particularidad radica en que el cuerpo humano no puede sintetizarla por sí mismo. Debe obtenerse a través de la alimentación o, en determinados casos, mediante suplementación.

A diferencia de otras vitaminas del mismo grupo, la B12 se almacena en el hígado, lo que significa que sus reservas pueden durar varios años antes de agotarse por completo.

¿Para qué sirve?

Los especialistas coinciden en que esta vitamina cumple funciones que resultan indispensables para la vida:

Formación de glóbulos rojos : interviene directamente en la producción de eritrocitos sanos en la médula ósea, previniendo un tipo de anemia conocida como anemia megaloblástica.

: interviene directamente en la producción de eritrocitos sanos en la médula ósea, previniendo un tipo de anemia conocida como anemia megaloblástica. Sistema nervioso : participa en la síntesis de la mielina, la sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas, garantizando una correcta transmisión de los impulsos nerviosos.

: participa en la síntesis de la mielina, la sustancia que recubre y protege las fibras nerviosas, garantizando una correcta transmisión de los impulsos nerviosos. Síntesis de ADN : es un cofactor esencial en la formación del material genético de las células, un proceso vital para el crecimiento y la reparación de tejidos.

: es un cofactor esencial en la formación del material genético de las células, un proceso vital para el crecimiento y la reparación de tejidos. Metabolismo energético : colabora en la conversión de los alimentos en energía utilizable por el cuerpo, además de intervenir en el metabolismo de proteínas y grasas.

: colabora en la conversión de los alimentos en energía utilizable por el cuerpo, además de intervenir en el metabolismo de proteínas y grasas. Salud cardiovascular: contribuye a regular los niveles de homocisteína en sangre, un aminoácido cuyo exceso se ha vinculado a un mayor riesgo cardiovascular.

¿Dónde se encuentra?

Las principales fuentes de vitamina B12 son de origen animal: carnes rojas, pescados, mariscos, huevos y productos lácteos.

Esta característica convierte a las personas vegetarianas y, especialmente, veganas, en un grupo de riesgo para desarrollar deficiencia, salvo que recurran a alimentos fortificados o suplementos específicos.

Grupos de riesgo y síntomas de la carencia

Además de quienes siguen dietas basadas exclusivamente en vegetales, existen otros colectivos vulnerables al déficit: personas mayores de 50 años (por menor capacidad de absorción gástrica), pacientes con enfermedades digestivas como la enfermedad celíaca o la de Crohn, quienes han sido sometidos a cirugías bariátricas y personas que toman ciertos medicamentos de forma prolongada, como algunos antiácidos o la metformina.

Entre los síntomas más frecuentes de su carencia se encuentran fatiga persistente, debilidad muscular, hormigueo en manos y pies, problemas de memoria y concentración, palidez y, en casos avanzados, alteraciones neurológicas que pueden llegar a ser irreversibles si no se tratan a tiempo.

Diagnóstico y tratamiento

Un simple análisis de sangre permite detectar los niveles de esta vitamina en el organismo. Cuando se confirma la deficiencia, el tratamiento habitual consiste en suplementación oral o, en casos más severos, inyecciones intramusculares, siempre bajo supervisión médica.

Los expertos en nutrición recomiendan no automedicarse y consultar a un profesional de la salud ante la sospecha de un déficit, ya que un diagnóstico y tratamiento tempranos previenen complicaciones que, de otro modo, podrían volverse permanentes.

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