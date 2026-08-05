Padre cita al supuesto agresor de su hija usando TikTok y termina arrestado por dispararle en Ohio

Un padre de familia en Ohio fue acusado de agresión grave después de presuntamente disparar al hombre señalado de violar a su hija de 11 años, a quien, según la Fiscalía, atrajo hasta su vivienda haciéndose pasar por la menor a través de TikTok.

El caso ocurrió en Grove City, Ohio, y tanto el padre como el presunto agresor enfrentan cargos penales derivados de hechos distintos.

La investigación comenzó tras el hallazgo de un video

De acuerdo con los fiscales, la madre de la niña encontró en el teléfono celular de su hija un video que presuntamente mostraba a Diego Montoya Gonzalez, de 20 años, agrediendo sexualmente a la menor dentro de la vivienda familiar.

Según la acusación, al día siguiente Malik Chandler, de 31 años y padre de la niña, utilizó la cuenta de TikTok de su hija para contactar a Montoya Gonzalez y convencerlo de regresar a la casa.

El padre dijo que creyó que el sospechoso iba a sacar un arma

Durante la investigación, Chandler declaró que inicialmente su intención era golpear al sospechoso, retenerlo en la vivienda y posteriormente llamar a la policía.

Sin embargo, aseguró a los investigadores que creyó ver a Montoya Gonzalez llevar la mano hacia un arma que supuestamente tenía en el bolsillo. En ese momento tomó un arma de fuego que estaba sobre un mostrador y le disparó en dos ocasiones.

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron a Montoya Gonzalez sentado en una silla con dos heridas de bala.

El joven fue trasladado al Grant Medical Center, en Columbus, para recibir atención médica.

Ambos enfrentan procesos penales

Tras el tiroteo, Chandler fue acusado de un delito grave de agresión (felony assault). Un juez fijó su fianza en 100,000 dólares.

Por su parte, un gran jurado acusó formalmente a Montoya Gonzalez de cinco cargos relacionados con la difusión de material sexual, dos cargos de violación y un cargo por obstrucción de la labor policial.

Los fiscales también sostienen que durante la investigación fueron encontrados en su teléfono varios videos que mostrarían abuso sexual infantil, incluido uno en el que aparece un bebé o un niño de muy corta edad.

Montoya Gonzalez compareció el lunes ante un tribunal del condado de Franklin, donde estuvieron presentes los padres de la menor.

El juez estableció una fianza de reconocimiento de 20,000 dólares y otra en efectivo de 50,000 dólares.

En caso de recuperar la libertad mientras continúa el proceso judicial, tendrá prohibido contactar a la presunta víctima o a su familia y no podrá utilizar internet para fines distintos a los relacionados con su trabajo.

Hasta el momento, la Fiscalía del condado de Franklin no ha ofrecido información adicional sobre el caso.

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