Qué saber antes de comprar un auto: 7 preguntas para el concesionario





Desde los precios y los cargos ocultos hasta las pruebas de manejo, los expertos en autos de Consumer Reports te muestran cómo evitar los errores más comunes.

By Keith Barry, Jon Linkov

Con un precio promedio de alrededor de $50,000 para un auto nuevo, según Kelley Blue Book, encontrar el modelo adecuado y negociar el mejor precio puede convertirse en una experiencia abrumadora.

Entonces, ¿qué desearían haber considerado con más cuidado las personas que compraron un auto nuevo recientemente? Les preguntamos a los seguidores de Consumer Reports en las redes sociales y recibimos todo tipo de sugerencias: desde cómo evitar las tácticas de venta de los concesionarios y entender los costos de mantenimiento, hasta qué hacer durante una prueba de manejo. Luego consultamos a los expertos de Consumer Reports en nuestro Centro de Pruebas de Autos para conocer los consejos que les dan a sus familiares y amigos. Además de su experiencia evaluando vehículos, nuestro equipo compra de forma anónima entre 40 y 50 autos al año para ponerlos a prueba, por lo que conoce muy bien todos los detalles del proceso de compra y de cómo tratar con un concesionario.

“Es más importante que nunca hacer la tarea antes de comprar un coche o una camioneta”, dice Jake Fisher, director principal de pruebas de autos de CR. “Con los precios en niveles récord, la gente conserva sus autos más tiempo que nunca, así que debes tomar una decisión con la que estés satisfecho por muchos años”.”

Entre las experiencias de los lectores y nuestros conocimientos, podemos prepararte para cualquier cosa que se te presente la próxima vez que quieras comprar un auto. ¿Listo para comprar un auto como un experto? Sigue leyendo.

Qué debes averiguar antes de ir a un concesionario

Qué sistemas de seguridad están incluidos

Por qué es importante: Aunque los sistemas de seguridad activa pueden prevenir choques, no siempre vienen incluidos de serie. Algunos pueden estar agrupados en diferentes paquetes opcionales. Además, los fabricantes de autos suelen darles nombres desconcertantes: Audi llama “Pre Sense Front” a su sistema de frenado automático de emergencia (AEB, por sus siglas en inglés), mientras que Volvo llama “Blind Spot Information System” (BSW) a su sistema de aviso de ángulo muerto (BLIS).

Illustration: Heemin Yang

Pasos a seguir

Comienza tu investigación en línea. Haz clic en los modelos de la página Autos nuevos A-Z de CR para encontrar vehículos que tengan los sistemas que te interesan y si son de serie u opcionales. Luego, visita los sitios web de los fabricantes para configurar el auto y calcular el precio de los paquetes de opciones y las versiones que incluyen las funciones de seguridad que quieres.

Comprueba dos veces cuando encuentres el coche exacto que quieres. “Llama al concesionario y pregunta a un vendedor qué características tiene el auto que quieres comprar”, dice Maddie McCarty, ingeniera automotriz de Consumer Reports “Después, comprueba la etiqueta de la ventanilla para asegurarte de que aparecen las características que deseas”.

Planifica una prueba de seguridad. Anota las preguntas sobre seguridad que sean importantes para ti, para que no olvides aclararlas cuando estés en el concesionario. ¿Tiene el coche frenado automático de emergencia? ¿Qué nitidez tiene la imagen de la cámara de marcha atrás? ¿Qué tipo de alerta recibe cuando activa la direccional y hay un vehículo en su punto ciego? ¿Es posible ajustar la sensibilidad de estos sistemas?”

Si tu próximo auto será solo de gasolina, híbrido o eléctrico

Por qué es importante: Aunque los híbridos y los vehículos eléctricos (EV) tienen un costo inicial más alto, “ese precio de compra más elevado a menudo puede compensarse con menores costos de operación”, dice Chris Harto, analista principal de política energética de CR. Cuando pienses en cuánto puedes gastar en un vehículo nuevo, te ayudará saber cuánto podrías ahorrar en costos de operación.

Consideraciones clave

Los híbridos pueden recuperar su mayor costo en tan solo dos años. “Para muchos estadounidenses, el ahorro mensual en combustible puede compensar un pago mensual ligeramente superior, ahorrando dinero desde el primer día”, dice Harto. Encuentra más información sobre híbridos en nuestra guía de coches híbridos.

Los vehículos eléctricos híbridos enchufables son los que más ahorran si haces viajes cortos. Esto se debe a que tienen una autonomía exclusivamente eléctrica que suele ser de entre 20 y 50 millas. A partir de ahí, entra en acción el motor de gasolina. Así que comprueba en la etiqueta de la ventanilla el ahorro de combustible que obtendrás cuando el auto esté en modo híbrido.

Además de todos sus beneficios, los vehículos eléctricos pueden representar un ahorro importante. La cantidad que podrías ahorrar —si es que ahorras— depende del tipo de vehículo que compres y de dónde vivas. Nuestra guía sobre los costos de tener un vehículo eléctrico te ayudará a decidir si es la opción adecuada para ti.

Por varias razones, podría valer la pena alquilar un EV en lugar de comprarlo.”No tienes que preocuparte por los cambios bruscos en los precios de los vehículos eléctricos nuevos ni por quedarte con tecnología desactualizada. Pero ten en cuenta que cualquier ahorro frente a un híbrido puede desaparecer si dependes de estaciones públicas de carga rápida, que suelen ser más caras, en lugar de cargar el vehículo en casa.”

Illustration: Heemin Yang

Si cuenta con “extras” esenciales

Por qué es importante: Algunos vehículos están diseñados específicamente para hacer determinadas tareas, como remolcar una casa rodante o conducir fuera de la carretera. Tienes que saber de qué es capaz el coche que piensas comprar antes de ir al concesionario, o podrías cometer un error muy caro. Pagar más por beneficios que no necesitas es tirar el dinero.

Pasos a seguir

Saber cuánto puede remolcar. Aunque los vehículos parezcan exactamente iguales por fuera, su capacidad de remolque puede variar en miles de libras, dice John Ibbotson, jefe de mecánicos de CR. Mucho depende de los paquetes opcionales, los niveles de acabado y las opciones de motor. Calcula cuánto necesitas remolcar antes de comprar, y asegúrate de que el vehículo que elijas será capaz de hacerlo. Consulta el manual del auto y pide ayuda a un vendedor.

Piensa en las condiciones de la carretera. Las camionetas pickup y los SUV robustos con tracción en las cuatro ruedas son vehículos impresionantes, diseñados para aventurarse fuera del camino. Pero si lo único que te preocupa es manejar con mal tiempo, probablemente no necesites un vehículo tan robusto, con su peso adicional y menor rendimiento de gasolina. Un sistema de tracción total, o incluso un vehículo de tracción delantera o trasera con neumáticos de invierno para el frío y la nieve, debería ser suficiente, dice Ryan Pszczolkowski, director del programa de neumáticos de CR.

Averigua esto en el concesionario

Cuánto costará el mantenimiento

Por qué es importante: Muchos coches nuevos incluyen algunos servicios de mantenimiento gratuitos, como cambios de aceite y rotaciones de neumáticos. Pero otros no, y deberás tener en cuenta el costo de mantener tu coche nuevo en la carretera.

Pasos a seguir

Consíguelo por escrito. Averigua si hay algo gratis. ¿Están cubiertos los cambios de aceite? ¿La rotación de neumáticos? ¿Hay límites en el número de veces que puedes llevar el coche a revisar? ¿Cuál es la duración de la cobertura?

Obtén el programa de mantenimiento recomendado. Puedes encontrarlo en el manual del propietario o en el sitio web del fabricante. Ya no es necesario hacer ajustes anuales y cambiar el aceite cada 3,000 millas. “Los autos más nuevos necesitan estos servicios con menos frecuencia”, dice Ibbotson. “Pero es tanto o más importante hacer estas tareas de mantenimiento a tiempo”.

Averigua si tienes que llevar tu coche a un concesionario determinado. Si el mantenimiento gratuito lo proporciona el fabricante, puedes optar por ir a cualquier concesionario de tu marca. Si es una ventaja de tu concesionario en particular, tal vez tengas que volver ahí.

Desconfía de los paquetes de ofertas. Si el mantenimiento gratuito no está incluido, algunos concesionarios intentarán venderte un paquete de mantenimiento básico por un precio inicial. Haz cuentas basándote en los intervalos de mantenimiento que figuran en el manual del propietario. Quizá te convenga más pagar a la carta o acudir a un taller independiente de confianza.

Illustration: Heemin Yang

Si tienes suficientes asientos y espacio de almacenamiento

Por qué es importante: A los fabricantes de autos les encanta presumir de la cantidad de pies cúbicos de espacio para pasajeros y carga que tiene un vehículo. Pero los números no te dirán si la inclinación del techo de un auto reducirá el espacio para la cabeza de los pasajeros traseros o si la pequeña abertura del maletero dificultará la carga de tus cosas.

Pasos a seguir

Verifica los asientos traseros sentándote en ellos. Comprueba si es fácil entrar y salir de ellos, y si hay problemas evidentes de espacio para la cabeza y las piernas. Si tiene una tercera fila, comprueba que sea lo suficientemente espaciosa para las personas que viajarán allí. Y si piensas llevar equipaje detrás de esos asientos, consulta nuestras mediciones para saber cuántas maletas caben.

Prueba la cajuela. Si hay algún objeto específico que necesites que quepa (por ejemplo, una silla de ruedas plegable, un porta-mascotas vacío o una carriola) llévalo al concesionario y pruébalo tú mismo. ¿Es fácil de levantar y cargar?

Elige bien los asientos de auto para niños. Si tienes niños pequeños, llévate los asientos de auto para niños para ver si son fáciles de instalar con seguridad. En algunas segundas filas caben tres asientos de auto, pero en otras, un solo asiento de auto podría invadir el espacio del pasajero vecino. “Todos los asientos de auto son diferentes, así que la mejor forma de saber lo que cabe es llevar el tuyo”, dice la doctora Emily Thomas, PhD y directora asociada de seguridad automovilística de CR.

Cómo te beneficia la tecnología de información y entretenimiento

Por qué es importante: A medida que los autos incorporan más tecnología, los conductores necesitan más tiempo para aprender a usar sus distintos sistemas. No termines con uno que sea frustrante o complicado. Durante la prueba de manejo, familiarízate con la tecnología del auto.

Pasos a seguir

Comprueba lo básico. ¿Puedes descifrar los botones, los menús y los ajustes? “Los sistemas que son fáciles de aprender al principio suelen ser menos frustrantes a largo plazo”, dice McCarty. Consulta la lista de CR de los mejores y peores sistemas de información y entretenimiento según nuestros miembros.

No hagas suposiciones sobre la tecnología que incorpora el coche. Muchos autos han eliminado los reproductores de CD, los puertos de carga USB-A antiguos e incluso los sintonizadores de radio AM.

Vuelve a revisar la lista de opciones del auto que vas a comprar. Debido a la escasez de materiales, algunos fabricantes de coches están suprimiendo características que suelen venir con determinados coches, como la radio por satélite y la ayuda para estacionarse. “No te puedes confiar siempre de una página web o de un folleto para saber lo que se incluirá”, dice Fisher. “Si la característica es importante para ti, confirma que aparece en la etiqueta de la ventanilla”. Es posible que no puedas añadirla después.

Si luego tienes preguntas, ¿habrá alguien que te ayude? Algunos concesionarios te ayudarán a conectar tu teléfono y a hacer otras tareas técnicas.

Si debes esperar por lo que quieres

Por qué es importante: ¿Te gusta el coche que has probado, pero te gustaría que tuviera otras opciones, más características de seguridad o un color exterior diferente? Quizá valga la pena esperar a que llegue un auto configurado a tu gusto o ampliar el área de búsqueda.

Pasos a seguir

Compara precios. “Si no encuentras el coche exacto que quieres a nivel local, intenta ampliar tu búsqueda”, dice John Williamsun ingeniero automotriz que supervisa la compra de vehículos para el programa de pruebas de autos de Consumer Reports. “Es posible que un concesionario de otra zona pueda enviártelo”, o quizá valga la pena conducir hasta allí para recogerlo. Pídele al concesionario que te envíe por email una foto de la etiqueta de la ventanilla, donde aparecen los detalles del vehículo. Revísala cuidadosamente para asegurarte de que el auto tenga todo lo que quieres.

“Negocia el precio y completa por teléfono o email la mayor cantidad posible de trámites. Así, solo tendrás que ir al concesionario para recoger el auto y firmar algunos documentos”.

Haz un pedido personalizado. Si tienes tiempo, podría valer la pena encargar un coche nuevo exactamente como lo quieres, sobre todo si buscas un modelo especialmente popular que escasea en los concesionarios. Pero ten en cuenta que la espera puede ser de varios meses o más, dependiendo del vehículo. Así que haz un plan. Por ejemplo, si tu contrato de leasing está por terminar, pregúntale al concesionario si puedes extenderlo hasta que tu auto nuevo esté listo.

Nota del editor: Este artículo se ha actualizado desde que se publicó en el número de agosto de 2022 de la revista Consumer Reports.

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