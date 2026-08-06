Chef Yisus será parte del programa “En casa con Telemundo”

El reconocido chef Yisus, que conquistó al público hispano a través de las pantallas de Univision en su programa matutino “Despierta Américo“, hoy se une oficialmente a la competencia, específicamente al programa de las tardes, “En Casa con Telemundo“. Es decir, que se une a Carlos Adyan, Chikybombom, Aleyda Ortiz y Gabriel Coronel.

Recordemos que Yisus salió del programa matutino de Univision en el año 2024 luego de una serie de despidos, recortes que realizó la cadena para ese entonces. Siete años formó parte del staff del show.

Recientemente, Jesús Alberto Díaz, su nombre real, estuvo participando en el programa de TelevisaUnivision “Garra vs. Veneno: Guerreros Mundiales”. El venezolano tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión que ya no le permitió mantenerse vivo en la competencia.

El anuncio de la incorporación del reconocido chef lo hizo Chikybombom y la reacción del público no se hizo esperar. Muchos celebran la oportunidad de volver a tenerlo en las pantallas de televisión, mientras que otros señalan que en la actualidad tanto Telemundo como Univision se han limitado a tomar entre sus filas a las celebridades que la cadena correspondiente deja ir por “x o y” razón.

Hace unos años sucedió lo expuesto, luego de que Telemundo viviera una serie de recortes que dejaron fuera de la pantalla a Chikibaby y la boricua Adamari López, quienes ahora forman parte de Univision en programas como “Siéntese quien pueda” y “Desiguales”, respectivamente.

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