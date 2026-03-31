Sheynnis Palacios confirma su soltería en entrevista con Carlos Adyan, para Telemundo

Sheynnis Palacios estuvo como invitada en Telemundo y participó en el programa “En Casa con Telemundo“, en donde habló sobre su vida sentimental actual. En exclusiva para la cadena, la nicaragüense declaró que se encuentra soltera y feliz luego de terminar su relación con el deportista Carlos Palacios, exhabitante de “La Casa de los Famosos 6“.

La conversación de Palacios fue exclusivamente con Carlos Adyan, quien realizó la pregunta de manera directa: “¿Estás soltera, sí o no?”. La respuesta de la modelo y exreina de belleza fue: “Yo no voy a mentir, ya ustedes habían sacado la nota”.

Eso sí, aclaró que la información vertida por el programa previamente no se dio porque ella llegase a pedirla o porque ella hubiese filtrado la información. Agregó: “Agradecida por el proceso que viví en esa relación. Todos fueron testigos de esa etapa de mi vida”.

Concluyó recordando lo hermoso que vivió junto a Gómez y enviándole mucho amor y cariño a su familia. Sobre el final de su romance dijo: “Una etapa que llegó a su final de una manera sana de parte y parte. Todo tiene su final. Y ahora viene esta nueva etapa de Sheynnis“. Pero dejó a más de uno con la boca abierta al decir que “una mujer puede estar soltera, pero eso no quiere decir que esté sola”.

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