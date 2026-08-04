¿”En Casa con Telemundo” quiso enfrentar a Josh, Stefano y Julia Argüelles en su programa en vivo?

“La Casa de los Famosos 6” terminó hace varias semanas. Sin embargo, los exhabitantes y las relaciones entre estos personajes siguen dando de qué hablar dentro de Telemundo, sobre todo ahora que terminó el mundial de fútbol.

Como lo comentamos previo al final del reality, toda la atención de la cadena y de los programas de la misma se centraría en los personajes más polémicos de esta recién finalizada temporada, una vez el calendario deportivo llegara a su punto final, con la victoria de España por encima de Argentina.

Esto ha permitido que personajes como Julia Argüelles vuelvan a estar en el radar de Telemundo, pero no para verla en solitario únicamente. El conductor, Carlos Adyan, conversó hace unas horas con ella, develando que la intención primaria del show era contar con la presencia de la actriz, pero para sostener un careo junto a Josh Martínez y Stefano Piccioni.

Si analizamos la situación con frialdad, podremos entender que esto pintaba más como una “encerrona” para el conocido “pitbull” de “Los Guerreros de la Luz”, ya que Julia y Stefano no solo fueron parte del mismo equipo, sino que actualmente parecen haber iniciado una relación sentimental. Esto básicamente nos iba a proporcionar un enfrentamiento televisivo de dos contra uno para “En Casa con Telemundo”.

Ahora bien, posicionarse dentro del reality es parte del juego, parte de la competencia y básicamente le pagan a cada participante por ser parte de cada una de estas dinámicas. Todos reciben un pago por dicho trabajo. Pero ir al programa de Telemundo para que, como invitado, te expongas, de a gratis, para protagonizar un conflicto que no te beneficia en nada, ya es otro cuento.

En resumen, lo mejor que pudo hacer Josh fue no asistir. Porque no iba a importar en lo más mínimo su posición o su discurso; sus detractores iban a tomar a mal cualquier declaración que saliese de su boca y su público, aun y cuando podrían haberle aplaudido, también le habrían reclamado aceptar ser parte de un espectáculo con vías a compartir rating e interés junto a personajes con los que él ya dijo no quiere volver a convivir.

Expuesto lo anterior, Josh, por su parte, ganó mucho más el día de ayer, al realizar una batalla de TikTok junto a Celinee Santos, en donde ambos estelares lograron entretener a sus fans. El público de “Los Guerreros de la Luz”, así como los famosos que integran dicho equipo, son conscientes de que, una vez terminado el reality, ellos pueden convivir y hacer show con quienes ellos quieren.

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