Detienen a un menor acusado de matar a un estudiante de The Citadel y a su amigo en Florida

Las autoridades de DeLand, en el estado de Florida, arrestaron a un adolescente de 17 años acusado de participar en el doble homicidio de Dustin Rose, de 19 años, cadete de The Citadel Military College of South Carolina, y de su amigo de la infancia, Samson Campbell, de 18.

El Departamento de Policía de DeLand informó que el menor enfrenta dos cargos de asesinato en segundo grado y que fue detenido por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

La investigación continúa mientras las autoridades determinan si el sospechoso será procesado como adulto, una posibilidad contemplada por la legislación de Florida dependiendo de la gravedad del delito.

DELAND POLICE MAKE ARREST IN DOUBLE HOMICIDE CASE – https://t.co/hxwqwGhDmh — DeLand Police Department (@DeLandPD) August 5, 2026

Las víctimas fueron halladas un día después de desaparecer

Según la policía, Rose y Campbell fueron vistos por última vez alrededor de las 6:00 p.m. del martes 28 de julio, cuando cámaras de vigilancia los captaron caminando por una acera en DeLand.

Al día siguiente, ambos fueron encontrados muertos por heridas de bala en un terreno baldío del centro de la ciudad.

Durante una conferencia de prensa ofrecida el miércoles, los investigadores señalaron que las dos víctimas y el sospechoso “se conocían de alguna manera”, aunque no ofrecieron más detalles sobre la relación entre ellos o el posible móvil del crimen.

Las autoridades también indicaron que el adolescente detenido cuenta con un “historial criminal considerable”.

Dustin Rose cumplía su sueño de servir en el Ejército

Dustin Rose estudiaba en The Citadel Military College of South Carolina y se encontraba de vacaciones en Florida cuando ocurrió el ataque.

Además de su formación militar, recientemente se había incorporado a la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur, dando un paso más hacia su objetivo de servir en las Fuerzas Armadas.

Su muerte ha causado consternación entre familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Antes de su captura, la policía había advertido que el sospechoso era considerado “armado y peligroso”, por lo que pidió a la población no intentar confrontarlo y comunicarse con el servicio de emergencias 911 en caso de verlo.

Hasta el momento, no está claro si la Fiscalía del Condado de Volusia solicitará que el adolescente sea juzgado como adulto. Esa decisión corresponde a los fiscales conforme a la legislación estatal.

Las autoridades no han revelado información adicional sobre el motivo del doble homicidio y mantienen abierta la investigación.

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