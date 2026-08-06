EE.UU. anuncia su roster para el Mundial de Berlín: Caitlin Clark lidera la lista y Sabrina Ionescu queda fuera

La selección femenina de baloncesto de Estados Unidos reveló la plantilla con la que buscará defender el título en la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino 2026, que se disputará en Berlín del 4 al 13 de septiembre. La convocatoria está encabezada por Caitlin Clark, Paige Bueckers y Breanna Stewart, mientras que la gran sorpresa fue la ausencia de Sabrina Ionescu.

El Team USA, que domina el panorama internacional desde hace años, volverá a partir como principal favorito para conquistar un nuevo campeonato mundial.

BREAKING: Team USA has announced its 2026 FIBA Women's World Cup roster, led by Aliyah Boston, Caitlin Clark and A'ja Wilson ?? pic.twitter.com/lYVuxo5N76 — Yahoo Sports (@YahooSports) August 6, 2026

Caitlin Clark tendrá su primera Copa del Mundo con Estados Unidos

Después de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, Caitlin Clark disputará por primera vez una Copa del Mundo con la selección absoluta de Estados Unidos.

La estrella de Indiana Fever forma parte de una nueva generación de jugadoras que tendrá su debut mundialista, junto con Paige Bueckers, Aliyah Boston, Napheesa Collier, Rhyne Howard, Angel Reese y Jackie Young.

La presencia de estas figuras refleja la renovación del equipo sin perder el objetivo de mantenerse en la cima del baloncesto internacional.

Sabrina Ionescu, la gran ausencia de la convocatoria

La decisión que más llamó la atención fue la exclusión de Sabrina Ionescu, considerada una de las principales figuras de la WNBA.

Aunque USA Basketball no detalló los motivos de su ausencia, su nombre destaca entre las bajas de un plantel que combina experiencia con jóvenes estrellas.

En contraste, jugadoras como Breanna Stewart, A’ja Wilson, Chelsea Gray, Kelsey Plum y Kahleah Copper aportarán el liderazgo de un grupo acostumbrado a competir por títulos internacionales.

Breanna Stewart agranda su legado con Team USA

La convocatoria también representa un nuevo capítulo en la carrera de Breanna Stewart, quien disputará su cuarto Mundial con la selección estadounidense.

La alera de New York Liberty, tricampeona olímpica y tres veces campeona mundial, se convertirá en una de las pocas jugadoras de Estados Unidos con participación en al menos cuatro ediciones del torneo.

Por su parte, A’ja Wilson, elegida como la Jugadora Más Valiosa del Mundial de 2022, volverá a ser una de las grandes referentes del equipo.

Sue Bird confía en otro título para Estados Unidos

La directora general de la selección femenina, Sue Bird, destacó el talento del grupo elegido y el compromiso que representa vestir la camiseta nacional.

“Éste es un grupo increíblemente talentoso que se ha ganado la oportunidad de competir en Berlín. Vestir la camiseta de Estados Unidos es un privilegio, y sé que estas 12 jugadoras asumirán esa responsabilidad mientras buscamos otra medalla de oro“, declaró la exjugadora.

Estados Unidos buscará ampliar su dominio mundial

El Team USA llega a la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino 2026 con el objetivo de conquistar un nuevo campeonato y extender una etapa de dominio que lo ha convertido en la selección más exitosa del torneo.

Ubicado en el Grupo C, Estados Unidos enfrentará a China, Italia y República Checa durante la fase de grupos, con la mira puesta en levantar un nuevo trofeo.

Las 12 convocadas son Aliyah Boston, Paige Bueckers, Caitlin Clark, Napheesa Collier, Kahleah Copper, Chelsea Gray, Rhyne Howard, Kelsey Plum, Angel Reese, Breanna Stewart, A’ja Wilson y Jackie Young, bajo la dirección de Kara Lawson.

Con una combinación de experiencia y nuevas figuras de la WNBA, Estados Unidos intentará revalidar el campeonato y confirmar una vez más su condición de potencia del baloncesto femenino mundial.

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