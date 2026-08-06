Tiene 22 años y se lleva $10 millones de dólares en la Serie Mundial de Póker

El deporte y los juegos de destreza mental suelen regalar historias que parecen salidas de un guion de Hollywood. La más reciente la firmó Lucas Jumalon, un joven estadounidense de apenas 22 años que se consagró en la meca del juego y se embolsó una auténtica fortuna: 10 millones de dólares.

Ni en sus mejores sueños el norteamericano vislumbró semejante epopeya. El póker de alto nivel exige una concentración milimétrica, colmillo para leer los movimientos del rival y una cabeza fría a prueba de balas. Jumalon tuvo todo eso y más para escribir su nombre con letras de oro.

? 22-Year-Old Lucas Jumalon Wins the 2026 WSOP Main Event ($10M)@LukeJu22 defeated Lauri Saaskilahti in heads-up to become the 2026 @WSOP Main Event champion.



Fun fact: Saaskilahti and Jumalon battled aggressively against each other throughout Day 5 of the Main Event. Back? pic.twitter.com/AHNVcFRfg8 — PokerListings (@PokerListings) August 6, 2026





Once días de locura y un premio histórico

La hazaña se consumó en el Evento Principal de la Serie Mundial de Póker (WSOP) en Las Vegas, considerado el torneo madre de esta disciplina. Para dimensionar el logro, Jumalon tuvo que sobrevivir a una maratón de 11 días de competencia y superar a un monstruoso mar de 9 mil 208 jugadores.



Para entrar a esta carnicería, cada competidor tuvo que desembolsar 10 mil dólares de inscripción. Gracias a esa impresionante convocatoria, la edición 2026 impuso un récord absoluto al juntar una bolsa total de $85,634,400 dólares, repartida entre los mejores 1,383 jugadores del planeta.



Presencia latina en las mesas



El torneo también dejó buenas cuentas para la región, aunque lejos de la mesa final:

Farid Jattin (Colombia): Fue el latino mejor ranqueado, llevándose a casa 90 mil dólares.

Gonzalo Almada (Argentina): Se despidió como el mejor de su país con un cobro de 75 mil dólares.



Francisco Fragoso four-bet seven-three offsuit the night before. Now he wakes up with aces and Farid Jattin (@FaridJattin) pays him off. That image has value. via @WSOP pic.twitter.com/zL8rmwDayH — PokerFlops ?? (@TeamPokerFlops) July 12, 2026

El dato: En la historia de las WSOP, el único argentino que ha tocado la gloria en este evento fue Damián Salas en el atípico año de la pandemia (2020). En aquella ocasión, con apenas 674 inscritos, Salas se coronó para ganar un premio de $1,500,969 dólares.



Radiografía del campeón: Sangre fría y un trío milagroso



Jumalon no llegó a la mesa final a ver qué pasaba; llegó a mandar. Entró a la última instancia como el mandamás en fichas (chip leader) y manejó los hilos del torneo a su antojo. Sin embargo, el duelo definitivo (heads-up) contra el finlandés Lauri Saaskilahti le puso los pelos de punta a más de uno.



El europeo logró emparejar las acciones y vender cara la derrota. Fue ahí donde Jumalon tiró de orgullo y agresividad, metiendo presión con una secuencia de apuestas que dejó a su rival contra las cuerdas.

La jugada del campeonato, transmitida en vivo por televisión, fue pura adrenalina:



Lucas Jumalon (@LukeJu22) turns up the pressure early in heads-up play against Lauri Saaskilahti at the 2026 WSOP Main Event final table. via @WSOP pic.twitter.com/7nCVvo07St — PokerFlops ?? (@TeamPokerFlops) August 6, 2026

El choque: Jumalon empujó todas sus fichas al centro de la mesa con K-6. Saaskilahti pagó el “all-in” con A-7, saliendo como el favorito matemático para ganar la mano.

El milagro en las cartas: El destino tenía otros planes. Las cartas comunitarias (board) mostraron J-8-6-6-4.

El desenlace: Con un implacable trío de seises, el estadounidense sentenció la partida, dejando al finlandés con el premio de consolación (6 millones de dólares) y quedándose él con el codiciado brazalete de oro y los 10 millones de billetes verdes.

Una victoria histórica que demuestra que, en el póker, la juventud no está peleada con la grandeza.

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