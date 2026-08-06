Marco Rubio define a Cuba como un “estado canalla que alberga operaciones terroristas”
Marco Rubio sancionó a más empresas cubanas por, presuntamente, estar vinculadas a la adquisición de material militar destinado a terroristas
Marco Rubio, secretario de Estado, intensificó la campaña impulsada por Estados Unidos en contra de Cuba al definirla como un “estado canalla que alberga operaciones terroristas”, lo cual advirtió ya no debe ser tolerado bajo ninguna circunstancia.
En lo que va del año, el presidente Donald Trump no ha parado de señalar a Cuba como una nación fallida donde sus habitantes carecen prácticamente de todo por culpa de quienes la gobiernan.
“Ha sido un régimen duro este año. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces, no tienen qué comer.
Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Es una nación fallida, necesita ayuda y nosotros se la daremos.”, expresó desde la Casa Blanca en un encuentro con la prensa sostenido a finales de mayo abriendo la posibilidad a una hipotética intervención militar.
De ahí se desprende el hecho de asignarle a Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, la misión de analizar a detalle los problemas que imperan en la isla caribeña y una posible alternativa de solución.
Bajo la óptica del secretario de Estado, el gobierno cubano se rehúsa a generar las condiciones para llevar a cabo un proceso electoral donde la democracia sea respetada por encima de la fuerza ejercida por una junta militar aferrada al poder.
Rubio tampoco vislumbra la voluntad de las autoridades para permitir que la isla se abra a la inversión extranjera y en lugar de ello hace padecer a más 11 millones de cubanos.
Por ello, el republicano nacido en Florida ha optado por sancionar a varias empresas del gobierno cubano como Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA).
De hecho, en un nuevo episodio, acusó a cinco entidades y a ocho cubanos de adquirir material militar destinado a La Habana.
“El régimen comunista cubano es un Estado patrocinador del terrorismo que espía a Estados Unidos, arma a radicales violentos de izquierda, difunde una ideología marxista venenosa y sirve de base para Rusia, China e Irán a tan solo 145 kilómetros de nuestras costas”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.
En contraparte, Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, pronunció un discurso donde le recordó a Estados Unidos no ser colonia de ningún país.
“No somos una nación en disputa ni una colonia; somos un pueblo soberano que ha decidido su destino. El camino es difícil, la situación es compleja, pero la voluntad de triunfar es inquebrantable”, advirtió.
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