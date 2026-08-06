Miami: el tiempo para hoy jueves 6 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 6 de agosto indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 57% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 12.43 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 79 grados Fahrenheit (26ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y tendremos cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 9.32 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:49 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:04 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos más nubes que claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 88 grados Fahrenheit (27 y 31 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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