Muere un conductor tras choque con un vehículo robado manejado por un adolescente de 13 años en Maryland

Un adolescente de 13 años presuntamente conducía un vehículo robado que estuvo involucrado en un accidente fatal ocurrido la madrugada del martes en Germantown, Maryland, informó el Departamento de Policía del Condado de Montgomery.

El choque dejó un hombre muerto y seis menores heridos, además del conductor adolescente, quienes viajaban en el automóvil reportado como robado horas antes del accidente.

Un conductor murió en el lugar del accidente

De acuerdo con la investigación preliminar, el menor manejaba un Kia Optima blanco modelo 2015, reportado como robado de una vivienda en Germantown pocas horas antes.

Las autoridades indicaron que el vehículo circulaba en dirección norte por una carretera cuando ingresó a una intersección e impactó contra un Toyota Matrix azul modelo 2007 que transitaba hacia el este.

Tras el choque, equipos de policía y bomberos acudieron al lugar alrededor de las 5:25 de la mañana, donde encontraron el Kia volcado y con varios ocupantes atrapados.

El conductor del Toyota, identificado como William Vance Payne II, de 58 años y residente de Virginia, fue declarado muerto en el lugar.

Siete menores viajaban en el vehículo robado

La policía informó que en el Kia viajaban siete menores de entre 12 y 15 años.

El conductor, de 13 años, fue trasladado a un hospital de la zona en condición crítica, aunque estable.

Los otros seis ocupantes —cuatro niñas y dos niños— también fueron hospitalizados con lesiones de diversa gravedad.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los menores.

El Departamento de Policía del Condado de Montgomery señaló que la investigación del accidente continúa y advirtió que podría prolongarse durante varios meses.

Las autoridades indicaron que cualquier decisión sobre posibles cargos penales será tomada por la Fiscalía del Condado de Montgomery, una vez que los investigadores concluyan la recopilación y presentación de las pruebas.

Por ahora, la policía no ha informado si el adolescente de 13 años enfrentará cargos relacionados con el robo del vehículo o con el accidente que cobró la vida de un hombre de 58 años.

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