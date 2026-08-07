Chrome estrena pestañas verticales y así puedes activarlas para organizar tu caos digital

Si abres tu navegador y encuentras una fila interminable de pestañas diminutas donde apenas se distingue un ícono de otro, esta noticia te interesa. Google Chrome lanzó oficialmente las pestañas verticales, una función que muchos usuarios pedían desde hace años y que cambia por completo la forma en que organizamos nuestras sesiones de navegación. El cambio no es cosmético, es funcional, y llega justo para quienes viven con veinte, treinta o cincuenta pestañas abiertas sin ningún tipo de vergüenza.

Qué son las pestañas verticales y cómo activarlas

La idea es simple. En lugar de que las pestañas se acumulen en una fila horizontal en la parte superior de la ventana, ahora se despliegan en una barra lateral ubicada a la izquierda del navegador. Cada pestaña conserva su ícono, muestra el nombre completo del sitio y tiene un botón de cierre visible, todo sin necesidad de entrecerrar los ojos para adivinar de qué página se trata.

Activarla es cuestión de segundos. Solo necesitas hacer clic derecho sobre la barra de pestañas y seleccionar la opción “Mostrar pestañas verticalmente”. Las pestañas se mueven automáticamente al lateral izquierdo y la preferencia queda guardada como configuración predeterminada. Si tu versión de Chrome todavía no muestra esa opción, puedes forzarla escribiendo chrome://flags/#vertical-tabs en la barra de direcciones, activando el interruptor en “Enabled” y reiniciando el navegador; después vas a Configuración, Apariencia y eliges “Lateral” en la posición de la barra de pestañas. El despliegue está siendo gradual a través de las versiones 145 y 146 de Chrome durante 2026, y funciona en Windows, macOS, Linux y ChromeOS, aunque todavía no llega a la versión móvil.

Ventajas reales para quienes acumulan pestañas sin control

Aquí está la parte que realmente importa. Cuando tienes más de veinte pestañas abiertas en el formato horizontal tradicional, cada una se reduce a un ícono microscópico y encontrar la que necesitas se convierte en una lotería de clics. Con el diseño vertical, cada pestaña conserva su título legible aunque tengas decenas abiertas al mismo tiempo, así que ya no tienes que pasar el cursor sobre cada una para saber qué es.

Esto se nota especialmente cuando estás comparando fuentes, revisando documentos o haciendo varias tareas dentro de la misma ventana, algo súper común si trabajas investigando, redactando o gestionando varios proyectos a la vez. La barra lateral también se puede colapsar para mostrar solo íconos cuando necesitas recuperar espacio horizontal, así que tienes control total sobre cuánto protagonismo le das a tus pestañas según el momento. Otro punto a favor es que resulta mucho más fácil cerrar pestañas rápido sin tener que perseguirlas en una fila que no termina nunca, y organizar tu flujo de trabajo se vuelve más intuitivo cuando alternas entre pestañas personales, laborales y de ocio sin perderte en el camino.

Por qué este cambio llega en el momento justo

Chrome domina alrededor del 65% de la cuota de mercado global de navegadores, así que este ajuste no es un detalle menor, es un movimiento que confirma que las pestañas verticales ya dejaron de ser un experimento de nicho para convertirse en tendencia mainstream. De hecho, otros navegadores como Firefox ya venían ofreciendo esta opción, destacando que ayuda a visualizar más pestañas de un vistazo, no perder de vista cuál está activa y evitar desorientarte cuando mezclas búsquedas de trabajo con las personales.

Lo mejor de todo es que la función no obliga a nadie a cambiar su forma de navegar. Si prefieres el estilo clásico, puedes volver a las pestañas horizontales repitiendo el mismo proceso de clic derecho en cualquier momento. Así que si tu navegador se parece más a un archivo caótico que a una herramienta de trabajo, este es un buen momento para probar el modo vertical y descubrir si te ayuda a recuperar algo de orden. Nadie te juzga por tener treinta pestañas abiertas, pero al menos ahora vas a poder leer sus títulos.

Sigue leyendo:

• ¿Cansado de Google Chrome? Estas 3 opciones de navegador tienen mucho que ofrecer

• Google lleva la IA a Chrome: edición de imágenes, Gmail y hasta viajes, todo desde el navegador

• ¿Tienes Android? Este es el motivo por el que los expertos te piden dejar de usar Chrome