Cuál es tu signo descendente del Zodiaco y su significado

Cuando se habla de astrología, la mayoría de las personas conoce su signo solar e incluso su signo ascendente.

Sin embargo, existe un elemento de la carta natal que suele pasar desapercibido y que puede explicar por qué atraes determinado tipo de parejas o por qué admiras ciertas cualidades en otras personas.

Se trata del signo descendente, un aspecto astrológico estrechamente relacionado con las relaciones, el amor y los deseos inconscientes.

De acuerdo con la astrología, el signo descendente representa la parte de nosotros mismos que solemos proyectar en los demás.

Es decir, refleja características que admiramos, buscamos o necesitamos desarrollar para alcanzar un mayor equilibrio personal.

Por ello, conocer este punto de la carta astral puede ofrecer una nueva perspectiva sobre la forma en que elegimos a nuestras parejas, construimos vínculos y enfrentamos las relaciones más importantes de nuestra vida.

¿Qué es el signo descendente y por qué es tan importante?

Mientras el signo solar representa la esencia de la personalidad, el signo lunar habla del mundo emocional y el ascendente muestra la imagen que proyectamos hacia los demás, el signo descendente simboliza el llamado “yo inconsciente”.

Este punto siempre se encuentra exactamente frente al ascendente dentro de la carta natal y está asociado con la séptima casa astrológica, conocida como la casa de las relaciones, las sociedades y el matrimonio.

Especialistas en astrología del sitio Astrology Answers explican que el descendente refleja aquellas cualidades que muchas veces no reconocemos en nosotros mismos, pero que buscamos de forma inconsciente en otras personas.

Por eso resulta habitual sentirse atraído por individuos que poseen fortalezas o características que complementan aspectos que creemos no tener.

Cómo saber cuál es tu signo descendente

Calcular el signo descendente es sencillo una vez que conoces tu signo ascendente. Como ambos forman un eje dentro de la carta natal, siempre serán signos opuestos entre sí.

Si tu ascendente es Aries, tu descendente será Libra.

Si tu ascendente es Tauro, el descendente será Escorpio.

Los ascendentes Géminis tienen como descendente a Sagitario

Cáncer se complementa con Capricornio.

Quienes tienen ascendente Leo poseen descendente Acuario.

Los nacidos con ascendente Virgo tienen descendente Piscis.

Del mismo modo, quienes poseen ascendente Libra tienen descendente Aries.

Ascendente Escorpio, descendente Tauro.

Ascendente Sagitario, descendente Géminis.

Ascendente Capricornio, descendente Cáncer.

Ascendente Acuario, descendente Leo.

Ascendente Piscis, descendente Virgo.

Este eje representa el equilibrio entre la identidad que mostramos al mundo y las cualidades que necesitamos integrar para evolucionar.

El significado de cada signo descendente

Descendente Aries

Quienes tienen descendente Aries poseen ascendente Libra. Suelen proyectar una personalidad amable y diplomática, pero se sienten atraídos por personas decididas, apasionadas y con capacidad de liderazgo. Integrar esa energía les ayuda a actuar con mayor determinación.

Descendente Tauro

Corresponde a quienes nacieron con ascendente Escorpio. Aunque transmiten intensidad y profundidad, buscan parejas tranquilas, prácticas y perseverantes.

Aprender de esa estabilidad les permite encontrar un mejor equilibrio emocional.

Descendente Géminis

Si tu ascendente es Sagitario, tu descendente será Géminis. La curiosidad, la comunicación y la versatilidad son cualidades que admiras en los demás y que también necesitas desarrollar para fortalecer tus relaciones.

Descendente Cáncer

Las personas con ascendente Capricornio suelen parecer responsables y disciplinadas, pero su descendente Cáncer revela una necesidad de conectar con la sensibilidad, el afecto y el cuidado emocional.

Descendente Leo

Quienes tienen ascendente Acuario buscan personas creativas, carismáticas y llenas de entusiasmo. Incorporar esas cualidades favorece una expresión emocional más libre y auténtica.

Descendente Virgo

Corresponde al ascendente Piscis. La atracción hacia personas organizadas, prácticas y analíticas refleja la necesidad de equilibrar la intuición con una mayor estructura en la vida cotidiana.

Descendente Libra

Las personas con ascendente Aries suelen proyectar seguridad y liderazgo, pero encuentran equilibrio al relacionarse con individuos diplomáticos, justos y sociables, cualidades que también necesitan cultivar.

Descendente Escorpio

Si tu ascendente es Tauro, probablemente atraigas personas intensas, apasionadas y profundas.

Esta energía favorece procesos de transformación personal y un mayor conocimiento interior.

Descendente Sagitario

Quienes poseen ascendente Géminis suelen sentirse atraídos por personas aventureras, optimistas y amantes de la libertad. Estas características impulsan el crecimiento y la expansión personal.

Descendente Capricornio

Las personas con ascendente Cáncer encuentran inspiración en individuos trabajadores, disciplinados y ambiciosos. Integrar esa energía fortalece la capacidad para alcanzar metas importantes.

Descendente Acuario

Si tu ascendente es Leo, el descendente Acuario indica una atracción por personas originales, independientes e innovadoras, capaces de transformar su entorno con nuevas ideas.

Descendente Piscis

Los nacidos con ascendente Virgo suelen conectar con personas intuitivas, creativas y espirituales.

Incorporar esa sensibilidad les ayuda a flexibilizar su visión práctica y abrirse a nuevas experiencias.

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