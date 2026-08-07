Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de agosto de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 7 DE AGOSTO DE 2026
Leo, se te viene un día de abrir los ojos y dejar de hacerte tarugo con situaciones que desde hace rato sabes cómo están. Una verdad que había permanecido medio escondida podría salir a flote y, aunque al principio te saque de onda, terminará quitándote un peso de encima. No quieras controlar la reacción de los demás; ocúpate de mantener la cabeza fría porque cuando te enchilas dices hasta lo que no y después andas queriendo recoger las palabras con cuchara.
En el amor habrá movimientos interesantes. Si tienes pareja, necesitas dejar de interpretar cada silencio, cada conexión a redes sociales y cada cambio de humor como si fueras investigador privado. Una cosa es tener intuición y otra andar fabricando novelas donde todavía ni reparto existe. Tu relación necesita aire fresco: una salida diferente, cambiar la rutina o simplemente volver a platicar sin teléfono de por medio. Si llevan tiempo haciendo exactamente lo mismo, no te sorprendas si hasta los besos ya parecen trámite de ventanilla.
Si estás soltero o soltera, podrías sentir una química bastante fuerte con alguien que inicialmente no encaja con el tipo de persona que normalmente te atrae. Ahí está precisamente la sorpresa. Has cometido el error de buscar diferentes envolturas con el mismo contenido y luego preguntas por qué las historias terminan pareciéndose. Esta vez dale oportunidad a conocer antes de juzgar.
Mucho ojo porque alguien podría querer sacarte información con preguntas disfrazadas de preocupación. No todo aquel que pregunta “¿y cómo estás?” quiere saber cómo estás; algunos nomás quieren material fresco para llevarlo a la siguiente mesa. Aprende a contestar lo necesario y guarda tus planes importantes hasta que estén amarrados. Entre menos sepan de tus movimientos, menos patas podrán meterte.
En cuestiones de dinero y trabajo, aparecerá una oportunidad pequeña que inicialmente podrías considerar insignificante, pero podría convertirse en algo más productivo durante las próximas semanas. No desprecies ingresos adicionales solo porque no llegan como tú imaginabas. También será importante revisar un pago, cobro, recibo o cantidad pendiente porque podrías encontrar una diferencia que nadie va a corregir si tú no la señalas. Agosto de 2026 será importante para reorganizar tus prioridades económicas y dejar de gastar por quedar bien con personas que ni las gracias saben dar.
En familia tendrás que poner orden sin convertirte en juez de plaza. Dos personas podrían tener diferencias y querer utilizarte como intermediario. Escucha, pero no cargues pleitos ajenos porque después ellos se contentan y tú terminas como el malo o la mala del cuento. Una noticia relacionada con una persona joven de la familia te dará gusto y cambiará el ambiente en casa.
También aparecerá una invitación, reunión o plan improvisado que te convendrá aceptar, pues ahí podrías reencontrarte con alguien interesante o establecer un contacto que posteriormente te servirá para una cuestión laboral o personal. No todo lo bueno llega mediante grandes anuncios; algunas oportunidades llegan entre una plática, una risa y hasta un chisme bien acomodado.
Cuida tus horas de descanso porque podrías andar queriendo resolver el mundo de madrugada y levantarte al día siguiente con cara de tamal mal amarrado. Tu cuerpo necesita recuperar energía. También procura consumir más agua y no abusar de comidas demasiado pesadas durante la noche.
Este 7 de agosto entiende algo: no necesitas demostrarle a nadie hasta dónde puedes llegar. Trabaja calladito, mueve tus piezas y deja que los resultados hagan el escándalo. Hay una meta que parecía muy lejos y comenzará a sentirse alcanzable cuando dejes de esperar aprobación de personas que jamás han entendido tus sueños.
Color del día: Dorado miel.
Frase del día: “No voy a desgastarme explicando mi valor; quien tenga ojos, que mire, y quien no, que siga de largo.”
VIRGO – 7 DE AGOSTO DE 2026
Virgo, este 7 de agosto vas a necesitar dejar de querer tener todo bajo control, porque precisamente por andar revisando hasta dónde cae la última migaja terminas gastando energía en cosas que ni dependen de ti. Se marca un cambio importante relacionado con una decisión que habías venido aplazando por miedo a equivocarte. Ya pensaste suficiente, ya hiciste cuentas hasta con los dedos de los pies y ahora toca moverte. Si esperas tener todas las garantías antes de comenzar, se te va a ir el tren y después andarás diciendo que por qué nunca llegan oportunidades.
En dinero y trabajo se presenta una posibilidad bastante interesante. Puede tratarse de vender algo, iniciar una actividad por tu cuenta, asociarte con alguien o encontrar una manera diferente de aprovechar algo que ya sabes hacer. No necesitas comenzar aventando la casa por la ventana; empieza con lo necesario y permite que el propio movimiento te indique hasta dónde puede crecer. Tu error ha sido creer que para emprender necesitas tenerlo todo perfecto, cuando muchas veces lo importante es comenzar y corregir sobre la marcha.
Eso sí, mucho cuidado con prestar dinero durante estos días. Una persona podría llegarte con una historia digna de telenovela de las nueve y terminarás aflojando por lástima. Si prestas algo, hazlo únicamente con una cantidad que estés dispuesto o dispuesta a no volver a ver, porque cobrar después podría convertirse en viacrucis.
En el amor vienen situaciones que te harán cuestionarte qué buscas realmente. Si tienes pareja, habrá una conversación relacionada con planes futuros, responsabilidades o decisiones que ambos han estado evitando. No quieras tener siempre la razón porque puedes ganar la discusión y perder la tranquilidad. También necesitas aprender a recibir cariño sin estar buscando dónde viene escondida la trampa; no todas las personas que te quieren están esperando algo a cambio.
Si estás soltero o soltera, una persona podría comenzar a darte señales bastante claras, pero tú, fiel a tu costumbre, vas a analizar hasta el punto y la coma del mensaje. No investigues tanto que vas a terminar sabiendo hasta qué desayunó su tatarabuelo. Conoce, disfruta y deja que el tiempo te muestre sus verdaderas intenciones. Eso sí: no confundas atención con compromiso. Que alguien te escriba bonito tres noches seguidas no significa que ya debas andar escogiendo manteles para la boda.
En familia se aproximan noticias relacionadas con un cambio de casa, adquisición importante o movimiento que podría modificar ciertas rutinas. También una persona mayor necesitará ser escuchada; quizá no requiera dinero ni soluciones, simplemente sentir que alguien le pone atención.
Cuida mucho tu manera de reaccionar ante comentarios ajenos porque alguien podría querer provocarte para posteriormente hacerse la víctima. Hay gente que avienta la piedra, esconde la mano y todavía pregunta quién rompió el vidrio. No caigas. Durante estos días tu mejor defensa será guardar silencio cuando notes que una conversación no lleva a ningún lado.
También tendrás que poner atención a tu bienestar. Tu cuerpo podría reclamarte los excesos mediante pesadez, inflamación o falta de energía. Modera aquello que sabes perfectamente que te cae como patada de mula y luego andas preguntándote por qué amaneciste hecho acordeón. Descansar mejor también será fundamental.
Se aproxima una satisfacción relacionada con algo que dabas prácticamente por perdido. Puede ser una respuesta, autorización, propuesta o asunto pendiente que finalmente comenzará a caminar. No lo cuentes antes de tiempo; primero deja que se concrete.
Virgo, estás entrando en una etapa en la cual comprenderás que poner límites no te convierte en mala persona. Has solucionado demasiados problemas que ni siquiera te correspondían y algunas personas ya confundieron tu buena voluntad con obligación. Quien se enoje porque comenzaste a decir “no”, probablemente era quien más se beneficiaba cuando siempre decías “sí”.
Color del día: Verde olivo.
Frase del día: “Ya no voy a cargar costales que otros llenaron; bastante tengo con acomodar mi propio changarro.”
LIBRA – 7 DE AGOSTO DE 2026
Libra, este 7 de agosto de 2026 vas a darte cuenta de que llevas demasiado tiempo queriendo mantener contento a medio mundo mientras tus propias necesidades están haciendo fila. Se acabó eso de decir que sí cuando por dentro quieres mandar todo a la fregada. Una situación inesperada te obligará a escoger entre quedar bien con alguien o hacer lo que realmente te conviene, y esta vez más vale que te pongas primero porque nadie te va a regresar el tiempo que desperdicies complaciendo gente.
En trabajo y dinero se empiezan a acomodar ciertas piezas. Una conversación con una persona de autoridad podría abrirte la posibilidad de asumir una responsabilidad distinta, participar en un proyecto o recibir un beneficio que no tenías contemplado. No te emociones antes de tener las cosas seguras, pero tampoco te hagas menos cuando llegue el momento de demostrar lo que sabes. Has regalado demasiado tu trabajo y conocimiento pensando que algún día alguien lo reconocerá; aprende también a ponerle precio a lo que haces.
Tendrás que cuidar una compra que podría parecer una ganga y terminar siendo un gastadero. Antes de sacar la cartera pregúntate si realmente lo necesitas o solamente te ganó la calentura de comprar. Se marca también la recuperación de una cantidad, devolución o pago que llevabas tiempo esperando y que te permitirá respirar un poco mejor.
En el amor habrá movimiento. Si tienes pareja, necesitas recuperar los pequeños detalles porque últimamente podrían estar funcionando más como compañeros de oficina que como enamorados. Una conversación durante la noche permitirá aclarar algo que uno de los dos había interpretado incorrectamente. No llegues con espada desenvainada; primero escucha porque podrías descubrir que hiciste una película completa con un tráiler de treinta segundos.
Si estás soltero o soltera, alguien que has visto varias veces comenzará a despertar tu curiosidad. Podría ser una persona relacionada con tus actividades cotidianas, pero no corras a ponerle nombre a lo que apenas comienza. Hay química, sí, pero primero averigua si además de calentura existe cerebro, porque luego te deslumbra una buena envoltura y cuando abres el paquete resulta que venía vacío.
También tendrás noticias de una persona que se encuentra lejos y que despertará cierta nostalgia. No confundas extrañar una etapa con querer regresar a ella. Algunas personas fueron importantes para enseñarte algo, no necesariamente para quedarse toda la vida.
En familia habrá movimiento por una celebración, visita o asunto que juntará a varias personas. Ahí tendrás que cuidar la lengua porque podría salir información que alguien todavía no quería hacer pública. Tú escucha, come y hazte como que la Virgen te habla, porque meterte donde no te llaman podría dejarte en medio de un pleito que ni vela llevabas.
Un viaje o escapada comenzará a tomar forma. Tal vez todavía falten detalles, pero este movimiento te ayudará a salir de la rutina y cambiar de ambiente. Procura organizar gastos desde ahora para que después no regreses muy feliz del paseo pero comiendo frijoles hasta la siguiente quincena.
En cuestión de bienestar necesitas recuperar disciplina. No se trata de castigarte ni de vivir contando cada tortilla, sino de dejar de utilizar la comida como premio cada vez que sobrevives a un día pesado. También te hará bien caminar, moverte y despejar la cabeza.
Tus números de la suerte serán 1, 6 y 5, especialmente para decisiones personales o fechas que llamen tu atención, pero no te me emociones apostando hasta los calzones porque la suerte también tiene horario.
Libra, tu aprendizaje de estos días será dejar de esperar permiso. Hay un sueño personal que has retrasado porque temes lo que determinadas personas puedan pensar. Pues que piensen hasta que se les caliente la cabeza. Tu vida no es cooperacha para que todos decidan qué vas a hacer con ella.
Color del día: Azul turquesa.
Frase del día: “Voy a dejar de pedir permiso para ser feliz; al que no le guste mi camino, que agarre otra vereda.”
ESCORPIÓN – 7 DE AGOSTO DE 2026
Escorpión, este 7 de agosto de 2026 vas a necesitar ponerle freno a esa costumbre de imaginar veinte desgracias antes de que suceda la primera. Tu cabeza estará trabajando horas extras y podrías interpretar ciertas actitudes como rechazo, indiferencia o traición cuando en realidad la otra persona simplemente anda ocupada con sus propios problemas. Antes de sacar conclusiones, pregunta. Te ahorrarás corajes, noches sin dormir y una que otra mentada de madre que ni siquiera era necesaria.
Se marca una decisión importante relacionada con tu hogar o tus pertenencias. Podrías comenzar a considerar una remodelación, compra, venta, cambio de habitación o simplemente sacar todo aquello que ya parece museo de recuerdos. Te hará bien limpiar espacios porque guardas objetos por nostalgia aunque ni los uses. Hay cosas que conservas porque te recuerdan personas o etapas que ya terminaron, y mientras sigas viendo esos recuerdos todos los días será más difícil cerrar determinados ciclos.
En el amor viene algo interesante. Si tienes pareja, notarás que existe un tema que ambos han evitado por miedo a terminar discutiendo. Hablarlo será necesario, pero hazlo cuando estés tranquilo o tranquila, porque con tu lengua filosa puedes convertir una pregunta sencilla en juicio oral. No utilices errores antiguos como municiones nuevas; si decidiste perdonar algo, no puedes estar sacándolo de la tumba cada vez que te enchilas.
Si estás soltero o soltera, aparece comunicación con alguien que vive lejos o que por cuestiones laborales se mueve constantemente. La conversación podría comenzar sin grandes pretensiones y poco a poco ponerse sabrosa. Disfruta el coqueteo, pero no armes castillos antes de saber si esa persona realmente tiene posibilidades de formar parte de tu vida. Mucha química por mensaje no siempre significa compatibilidad frente a frente.
También podrías recibir una invitación inesperada para una reunión, salida o celebración. Aceptarla podría cambiarte el panorama, pues conocerás personas diferentes y una conversación te dejará pensando en una oportunidad que jamás habías considerado.
En dinero y trabajo tendrás que andar con los ojos abiertos. Una propuesta podría sonar demasiado bonita y ahí precisamente está el detalle. Pregunta condiciones, fechas y responsabilidades antes de comprometerte. No pongas dinero donde solamente existen promesas. Por otro lado, una habilidad tuya que considerabas simple podría convertirse en fuente de ingreso adicional si comienzas a tomarla más en serio.
Durante estos días también descubrirás quién realmente sabe guardar un secreto. Algo que dijiste tiempo atrás podría regresar ligeramente cambiado, como teléfono descompuesto. En lugar de hacer un escándalo, toma nota de quién conocía esa información. A veces no necesitas desenmascarar a nadie; basta con cerrar la llave para descubrir por dónde estaba la fuga.
En familia podría presentarse una diferencia relacionada con organización, responsabilidades o dinero. No quieras resolverla tú solo o sola. Cada quien debe cargar la parte que le corresponde. Has cometido muchas veces el error de ayudar para evitar problemas y después acabas hasta la coronilla porque todos se acostumbraron a que tú resuelves.
Habrá también un viaje, traslado o salida fuera de tu rutina que comenzará a tomar forma. Más que el destino, lo importante será lo que este movimiento provocará en ti: regresarás viendo una situación desde otro ángulo y tomando una decisión que llevabas demasiado tiempo posponiendo.
Cuida tu descanso y especialmente esa costumbre de acostarte con problemas ajenos rondándote la cabeza. También pon atención cuando camines con prisas o estés distraído con el teléfono; un pequeño tropezón podría dejarte adolorido varios días.
Escorpión, esta etapa viene para enseñarte que no toda pérdida necesita reemplazo inmediato. Si alguien se fue, deja primero que se cierre la puerta antes de abrirle a cualquier hijo o hija de la fregada nomás porque tocó bonito. Tu corazón no es sala de espera ni refugio para gente confundida. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con constancia, no únicamente con palabras bonitas cuando se siente solo.
Color del día: Vino tinto.
Frase del día: “Ya no voy a perseguir a quien conoce el camino hacia mí; el que quiera quedarse, que llegue con ganas y no con pretextos.”
PISCIS – 7 DE AGOSTO DE 2026
Piscis, este 7 de agosto de 2026 vas a comenzar a mirar ciertas situaciones con menos fantasía y más colmillo, y bendito sea Dios porque ya hacía falta. Eres capaz de justificar hasta al que te dejó esperando tres horas con tal de no aceptar que simplemente no tenía el mismo interés que tú. En estos días tu intuición estará bastante despierta y una actitud, mensaje o ausencia terminará confirmándote algo que sospechabas. No armes circo ni mandes indirectas; simplemente cambia la manera en que tratas a esa persona y permite que tus acciones hablen.
En el amor viene una etapa bastante movida para quienes están solteros. Una persona comenzará a mostrar interés de manera constante y, a diferencia de historias anteriores, no tendrás que andar adivinando qué demonios quiere contigo. Habrá mensajes, invitaciones y cierta tensión que podría ponerse bastante sabrosa. Sin embargo, no entregues las escrituras del corazón después de tres cumplidos y una salida bonita. Conoce primero sus costumbres, cómo trata a otras personas y, sobre todo, qué hace cuando algo no sale como quiere; ahí es donde verdaderamente conoces a alguien.
Si tienes pareja, surgirá la necesidad de hablar sobre espacio personal y responsabilidades. Uno de los dos podría sentir que está cargando más peso que el otro. No conviertan la relación en competencia para descubrir quién hace más. Distribuyan pendientes y también recuperen momentos para disfrutar, porque si todo son pagos, obligaciones y problemas familiares hasta el romance termina pareciendo junta de condóminos.
En cuestiones de trabajo, aparece un movimiento distinto a lo que habías contemplado. Podría ser una propuesta para colaborar con alguien, aprender una actividad nueva, cambiar horarios o asumir una función que inicialmente te dará flojera, pero que después podría ayudarte a crecer. También podrías enterarte de una vacante o posibilidad relacionada con otra ciudad. No significa que tengas que hacer las maletas mañana, pero sí conviene investigar porque ahí podría existir una puerta interesante para los próximos meses.
Con el dinero vas a necesitar inteligencia. Se aproxima un gasto relacionado con casa, transporte o algún aparato que podría fallar justamente cuando menos ganas tengas de gastar. Guarda una reserva y evita comprar por impulso durante estos días. Traes la cartera muy valiente cuando estás de buenas y después, cuando llega la cuenta, hasta al cajero automático le quieres pedir perdón.
En familia habrá una situación que te permitirá conocer la verdadera opinión de alguien sobre una decisión tuya. Quizá no te guste lo que escuches, pero tampoco necesitas convertirlo en pleito familiar de tres temporadas. Cada persona observa tu vida desde su propia experiencia. Escucha lo que sirva y lo demás échalo al costal del “me vale madre” y continúa.
También recibirás una noticia relacionada con documentos, estudios, trámite o respuesta pendiente. Algo comenzará a moverse después de varios días de incertidumbre. Revisa mensajes y correos porque podrías pasar por alto información importante por andar pendiente de otras cosas.
En tu bienestar necesitas regresar a los horarios. Últimamente podrías andar comiendo cuando se puede y durmiendo cuando el cuerpo prácticamente se desmaya. Esa desorganización terminará cobrándote factura mediante cansancio y pesadez. No necesitas hacer cambios extremos; empieza con pequeñas correcciones que puedas mantener.
Una amistad también te sorprenderá con una confesión. Te contará algo que jamás imaginaste y entenderás por qué últimamente se comportaba de manera diferente. Escucha sin juzgar, porque esa persona buscará apoyo, no otro verdugo.
Piscis, tu principal aprendizaje será entender que no necesitas convertir cada oportunidad en una historia para toda la vida. Hay personas que llegan para acompañarte un tramo, trabajos que sirven como escalón y lugares que únicamente aparecen para mostrarte otra posibilidad. Disfruta lo que venga sin exigirle eternidad.
Y deja de hacerte chiquito o chiquita para que otros no se sientan incómodos con tus avances. Si tienes una meta, persíguela. Siempre perra y nunca imperra, pero con inteligencia: no necesitas anunciar cada movimiento; primero hazlo y después que se enteren cuando ya no puedan meter su cuchara.
Color del día: Lila lavanda.
Frase del día: “Ya no voy a inventarle futuro a quien apenas me ofrece ratitos; mi tiempo también cuesta y mi corazón no está en barata.”
ACUARIO – 7 DE AGOSTO DE 2026
Acuario, este 7 de agosto de 2026 necesitas poner atención a lo que ocurre a tu alrededor porque se aproximan movimientos que podrían agarrarte con los calzones abajo si sigues dejando pendientes para después. En cuestiones de trabajo, habrá cambios de organización, instrucciones nuevas o decisiones tomadas por otras personas que inicialmente te van a caer como patada de mula. No reacciones inmediatamente ni amenaces con mandar todo a la fregada; primero observa qué tanto te afecta realmente. Algo que al principio parecerá incómodo podría terminar enseñándote una habilidad que después utilizarás a tu favor.
También descubrirás que alguien en tu ambiente laboral anda queriendo quedar bien con sombrero ajeno. No necesitas hacer escándalo, pero sí comenzar a dejar evidencia de lo que haces y evitar compartir todos tus movimientos. Una cosa es trabajar en equipo y otra cargar al muerto mientras alguien más cobra el entierro.
En dinero será indispensable organizar pagos. Se aproxima una fecha que podrías olvidar y después terminar pagando recargos por andar con la cabeza en veinte asuntos. Revisa cuentas, suscripciones y gastos automáticos porque podrías estar soltando dinero en cosas que prácticamente ni utilizas. Además, durante la segunda mitad de agosto aparecerá una posibilidad para obtener un ingreso mediante algo que sabes hacer pero nunca habías considerado cobrar.
Hay también un proyecto personal que finalmente comenzará a mostrar señales de vida. No quieras verlo terminado de la noche a la mañana. Lo que necesitas ahora es constancia, porque tu problema no es comenzar: empiezas con toda la emoción del mundo y a los quince días ya encontraste otra cosa que te entusiasma más. Esta vez termina lo que empezaste.
En el amor, si estás soltero o soltera, viene una etapa en la que vas a disfrutar mucho más tu libertad. Una persona bastante directa podría acercarse sin esconder demasiado sus intenciones y ahí tendrás que decidir qué quieres. Si solamente buscas pasarla bien, dilo desde el principio. No prometas matrimonio con la mirada cuando nomás quieres sacudir el petate, porque luego aparecen sentimientos donde solamente habías apartado habitación.
También podrías conocer a alguien mediante una actividad, curso, trabajo o asunto relacionado con documentos. Será una persona diferente a quienes normalmente eliges y precisamente por eso podría llamar tu atención. Ve despacio; no necesitas escoger pareja como quien escoge aguacates antes de que cierre el mercado.
Si tienes relación, habrá que cuidar la independencia de ambos. Querer a alguien no significa reportarle hasta cuándo vas al baño. Una pequeña diferencia relacionada con horarios o amistades podría causar tensión, pero se resolverá si dejan las indirectas y hablan como adultos.
En familia y amistades, una persona cercana acudirá contigo para pedirte consejo sobre un asunto sentimental. Escucha, pero no decidas por ella porque después, si vuelve con la misma persona que estaba maldiciendo, tú vas a quedar como payaso de rodeo. Da tu opinión una vez y deja que cada quien se estrelle contra la pared que escogió.
Tu círculo social también comenzará a cambiar. Una amistad con la que antes tenías mucha convivencia podría alejarse poco a poco, mientras alguien con quien apenas hablabas empezará a volverse importante. No fuerces ninguna conexión; las relaciones también cumplen ciclos.
En cuestiones personales necesitarás recuperar orden en tus horarios y descanso. Traes días en los que quieres resolver pendientes hasta altas horas y después amaneces funcionando con pura voluntad y café. Dale mantenimiento al cuerpo antes de que sea él quien te obligue a parar. Y cuando andes en la calle, bájale dos rayitas a las prisas y a caminar viendo el teléfono; una distracción podría terminar en un buen madrazo.
Acuario, viene una decisión importante que tendrá que ver con tu futuro y no debes tomarla para complacer a nadie. Escucha consejos, haz cuentas y piensa dónde quieres estar dentro de algunos meses. Tu corazón puede opinar, pero esta vez el cerebro necesita tener voto de calidad.
Deja también de colocar personas en pedestales. Hay gente que conociste cuando necesitabas cariño y por eso la viste más maravillosa de lo que realmente era. Ahora que estás pensando distinto comenzarás a notar cosas que antes ignorabas.
Tu suerte cambiará cuando comprendas que no naciste para esperar a que alguien te escoja. Tú también puedes escoger quién entra, quién permanece y quién se va derechito a la tiznada. Se abre una etapa para construir algo tuyo, recuperar ambición y demostrarte que aquellos sueños que parecían demasiado grandes simplemente necesitaban que dejaras de distraerte con personas demasiado pequeñas.
Color del día: Azul eléctrico.
Frase del día: “No nací para rogar un lugar en la vida de nadie; donde tenga que pedir permiso para brillar, mejor agarro mis cosas y me voy.”
CAPRICORNIO – 7 DE AGOSTO DE 2026
Capricornio, este 7 de agosto de 2026 vas a necesitar poner los pies en la tierra porque podrías sentir atracción por algo que se ve muy bonito de lejos, pero cuando te acerques vas a descubrir que trae más problemas que beneficios. En cuestiones del amor, no te metas en terrenos donde ya hay dueño, dueña o compromisos de por medio. Si la persona que te mueve el tapete tiene pareja, matrimonio o una historia que todavía no termina, déjala que primero arregle su changarro. Tú no naciste para andar entrando por la puerta trasera ni escondiéndote para recibir cariño a determinadas horas.
Si estás soltero o soltera, se aproxima una conversación con alguien que inicialmente parecerá muy seguro de lo que quiere, pero habrá detalles que no terminarán de cuadrarte. Hazle caso a esas pequeñas señales. No necesitas investigar como policía judicial, simplemente observa si sus palabras coinciden con sus acciones. Quien realmente tenga interés encontrará tiempo y maneras de demostrarlo; quien solamente quiera entretenimiento aparecerá cuando se le antoje y desaparecerá cuando ya obtuvo atención.
Si tienes pareja, tu orgullo podría convertirse en el tercer integrante de la relación. Una diferencia pequeña podría crecer simplemente porque ninguno quiere dar el primer paso. Aprende a distinguir entre conservar dignidad y aferrarte a tener la razón. A veces decir “me equivoqué” evita tres días de caras largas y dormir cada quien pegado a una esquina de la cama como si hubiera frontera internacional.
En trabajo y dinero se marca una oportunidad para recuperar terreno. Podría aparecer una tarea adicional, venta, comisión o posibilidad de sacar provecho económico de algo que tienes guardado o que ya no utilizas. También será buen momento para revisar objetos y documentos porque existe riesgo de extraviar algo importante por andar cambiándolo de lugar. Pon llaves, tarjetas y papeles donde siempre van; después andas levantando hasta al perro preguntándole dónde quedó la cartera.
Hay un asunto económico que requerirá negociación. Quizá tengas que solicitar una prórroga, aclarar una cantidad o modificar una fecha. Hazlo antes de que el problema crezca. Tu tendencia a pensar “yo puedo resolverlo solo” podría hacerte cargar innecesariamente con una preocupación.
En familia se viene una conversación que llevaba tiempo cocinándose. Alguien podría reclamarte cierta distancia o tu manera seca de reaccionar. No todo mundo entiende que tú demuestras cariño haciendo cosas en lugar de diciendo palabras. A veces también hace falta expresar lo que sientes. Un mensaje, llamada o visita a una persona que quieres podría mejorar muchísimo una relación que se estaba enfriando.
Una amistad nueva también comenzará a tomar fuerza. Inicialmente no imaginarás que tengan demasiado en común, pero una experiencia compartida hará que exista mayor confianza. Eso sí, no cuentes tu vida completa durante la primera semana. Deja que la confianza se gane por capítulos, porque después entregas la enciclopedia y resulta que la otra persona apenas merecía leer la contraportada.
Durante estos días también podrías sentir ganas de modificar tu apariencia, comprar ropa diferente, cambiar algún espacio de tu casa o simplemente hacer algo que marque una nueva etapa. Hazlo. Reinventarte no significa dejar de ser tú, significa dejar atrás una versión que ya te quedó chica.
En cuanto a tu bienestar, presta atención a la tensión que acumulas en hombros y cuello cuando traes demasiadas responsabilidades. Necesitas encontrar momentos para desconectarte del trabajo y de problemas que ni siquiera son tuyos. No todo se resuelve el mismo día.
Capricornio, también vas a entender que has buscado demasiadas veces validación en personas emocionalmente indisponibles. Te atrae conquistar lo complicado y después te preguntas por qué terminas cansado o cansada. El amor no debería sentirse como examen extraordinario cada semana.
Deja que el pasado se quede donde corresponde. Si alguien regresa, no preguntes únicamente si todavía lo quieres; pregúntate también cómo te sentías cuando estabas con esa persona. Porque uno puede extrañar hasta los zapatos que le sacaban ampollas, pero eso no significa que deba volver a ponérselos.
Este día comienza una etapa para elegir desde la tranquilidad y no desde la necesidad de sentirte querido. Quien quiera caminar contigo tendrá que hacerlo de frente, sin esconderte, sin medias verdades y sin darte las sobras de su tiempo. Quien te quiera, que se note; quien no, next, porque fila tampoco le va a faltar a la vida.
Color del día: Café caramelo.
Frase del día: “Ya no quiero amores que tenga que esconder ni cariño a medias; quien venga a mi vida, que llegue libre, claro y con los pantalones bien puestos.”
SAGITARIO – 7 DE AGOSTO DE 2026
Sagitario, este 7 de agosto de 2026 te toca hacer una limpia, pero no precisamente con huevo, ramo y agua bendita, sino de personas, compromisos y pendientes que has mantenido por pura costumbre. Has permitido que algunos se acostumbren a buscarte únicamente cuando necesitan favor, dinero, contacto, consejo o quien les saque las papas del fuego. Fíjate quién aparece también cuando tú necesitas algo, porque ahí vas a descubrir quién merece silla en primera fila y quién debería estar mirando tu vida desde bien lejos.
En trabajo y dinero comienza a tomar forma una idea que anteriormente habías considerado difícil de realizar. Puede relacionarse con ventas, un servicio, negocio independiente o colaboración con otra persona. Antes de invertir hasta los calzones por la emoción, prueba primero qué tanta respuesta existe. Empieza pequeño, revisa números y después crece. Se marca una buena posibilidad económica, pero dependerá más de tu organización que de la suerte.
También tendrás que aprender a cobrar. Eres muy bueno o buena para decir “luego me pagas” y después te da hasta pena recordarles. Pues pena debería darles a ellos deberte. Una cantidad pendiente podría regresar durante próximas fechas y ayudarte con un gasto que no tenías contemplado.
En el amor, cuidado porque habrá tentaciones. Si tienes pareja, alguien nuevo podría llamarte bastante la atención mediante conversación, coqueteo o una química que aparecerá sin avisar. Antes de hacer una fregadera por cinco minutos de calentura, pregúntate si realmente vale la pena poner en riesgo una relación donde existe cariño verdadero. La novedad siempre parece maravillosa porque todavía no conoces los defectos; hasta las casas abandonadas se ven bonitas con las luces apagadas.
También podría aparecer comunicación de alguien con quien viviste algo intenso tiempo atrás. No necesariamente llegará pidiendo regresar; podría comenzar con cualquier pretexto menso: una reacción, una pregunta o un “me acordé de ti”. Mucho ojo, porque hay puertas que se cerraron por una buena razón.
Si estás soltero o soltera, conocerás a alguien con una personalidad bastante diferente a la tuya. Inicialmente podría hasta caerte medio gordo o gorda, pero después una conversación cambiará tu percepción. No descartes inmediatamente a quien no entra en tus estándares habituales. A veces lo que necesitas no se parece en nada a lo que llevas años escogiendo.
En familia saldrá información que causará sorpresa. Dos versiones diferentes comenzarán a circular y más te vale no convertirte en corresponsal de espectáculos familiares. No repitas nada hasta saber qué ocurrió realmente. Si no te afecta directamente, observa desde la barrera porque esos pleitos tienen la mala costumbre de terminar involucrando hasta al que estaba comiendo tranquilamente.
Una persona cercana también podría pedirte ayuda para resolver una situación económica o personal. Ayuda solamente hasta donde puedas sin perjudicarte. No tienes que incendiar tu casa para mantener caliente la de los demás.
Se marca un viaje o salida que tendrá modificaciones. Podría cambiar una fecha, compañía, ruta o presupuesto. No significa que tengas que cancelarlo definitivamente; simplemente conviene reorganizarlo antes de aventarte. Otro paseo más corto sí podría concretarse y dejarte momentos bastante divertidos, además de una fotografía o recuerdo que terminará teniendo un significado especial.
En cuestión personal viene un descubrimiento importante: comenzarás a reconocer qué actividades realmente disfrutas y cuáles haces únicamente porque otras personas esperan que las hagas. Necesitas recuperar esa parte aventurera que te caracteriza, pero ahora acompañada de tantito juicio, porque una cosa es vivir intensamente y otra andar recogiendo consecuencias con pala.
También procura cuidar tus pertenencias cuando salgas. Traerás la cabeza dispersa y podrías olvidar cartera, lentes, llaves o algún objeto en un lugar público. Haz la revisión de rigor antes de levantarte.
Sagitario, deja de arrepentirte eternamente por decisiones tomadas cuando tenías otra mentalidad. No puedes juzgar al Sagitario de ayer con todo lo que sabe el de hoy. Aprende la lección y continúa. Lo verdaderamente menso sería cometer exactamente la misma fregadera sabiendo cómo termina.
Agosto empieza a mostrarte una ruta distinta y necesitarás espacio para aprovecharla. Por eso comienza a sacar de tu vida compromisos falsos, amistades convenencieras y relaciones sostenidas únicamente por recuerdos. Lo nuevo difícilmente entra cuando tienes la casa emocional llena de tiliches.
Color del día: Naranja quemado.
Frase del día: “Ya aprendí que no todo lo que regresa merece entrada; algunas cosas vuelven nomás para comprobar si todavía sigo de menso.”
ARIES – 7 DE AGOSTO DE 2026
Aries, este 7 de agosto de 2026 vas a sentir que finalmente comienza a destrabarse una situación que llevaba semanas dándote vueltas en la cabeza. Una respuesta, propuesta o movimiento relacionado con trabajo y dinero llegará en el momento indicado y te permitirá recuperar confianza. No significa que mañana amanecerás nadando en billetes, pero sí que comenzarás a ver una salida donde anteriormente solamente encontrabas pared. Aprovecha esta rachita para acomodarte y no para gastar como político en campaña.
Hay posibilidades de un ingreso adicional mediante una actividad que inicialmente no considerarás demasiado importante. Podría surgir gracias a una persona nueva, recomendación o conversación casual. Escucha propuestas y pregunta números antes de decir que no. Una amistad o conocido tendrá una idea para vender, ofrecer un servicio o desarrollar algo juntos. No te avientes con los ojos cerrados, pero tampoco descartes la oportunidad por flojera. Si hacen las cosas con orden, podría convertirse en una entrada constante durante los próximos meses.
También necesitas dejar de comprar para impresionar. A nadie le importa realmente si traes lo último, lo más caro o lo más nuevo; y quien solamente te valore por eso tampoco merece asiento en tu mesa. Se aproxima un gasto necesario relacionado con un pendiente personal, así que guarda feria.
En el amor, las cosas comenzarán a ponerse interesantes. Si estás soltero o soltera, conocerás a alguien que no entrará haciendo demasiado ruido. La conexión comenzará mediante conversación y confianza antes que por calentura, algo poco habitual para ti porque luego ves dos ojitos bonitos y ya quieres escribir el final de la película. Esta vez permite que todo avance naturalmente.
Si tienes pareja, habrá una situación que pondrá a prueba la comunicación. No esperes que la otra persona adivine lo que necesitas. Tienes la mala costumbre de decir “no pasa nada” mientras traes por dentro una junta completa de demonios. Habla claro antes de explotar por una tontería que solamente fue acumulando otras veinte.
Además, podrías enterarte del rompimiento sentimental de una amistad. Esa persona buscará desahogarse contigo y tendrás que cuidar tus consejos. No le digas que mande a alguien a la fregada si sabes perfectamente que pasado mañana podrían regresar; después ellos muy abrazados y tú convertido en enemigo público.
En cuestiones familiares habrá comentarios que llegarán hasta tus oídos ligeramente adornados. Algún pariente podría opinar sobre una decisión tuya sin conocer toda la historia. No desperdicies energía recorriendo casas para pedir explicaciones. Si alguien tiene suficiente tiempo para hablar de tu vida es porque la suya anda medio aburrida. Tú sigue con tus asuntos.
Una persona bastante curiosa intentará sacarte información relacionada con tus planes, dinero o situación sentimental. No sueltes la sopa. Últimamente necesitas aprender que no todo proyecto debe anunciarse antes de concretarse. Trabaja primero y presume después.
En cuanto a tu bienestar, tu estómago podría reclamarte la manera desordenada en que has estado comiendo. No es necesario vivir de lechuga, pero tampoco quieras echarle chile, grasa y refresco a todo y después preguntarle al universo por qué traes la panza haciendo maromas. Come con más orden y escucha las señales de tu cuerpo.
También tendrás una especie de cansancio mental que despertará ganas de mandar todo al chorizo, agarrar carretera y desaparecer unos días. Más que huir, necesitas cambiar de ambiente. Una salida breve, actividad diferente o simplemente desconectarte de ciertas personas te ayudará muchísimo.
Algo inesperado tocará tu corazón: un mensaje, gesto o encuentro que te recordará que todavía existen personas capaces de sorprenderte para bien. No todo lo que llega a tu vida viene a darte en la madre.
Aries, durante estos días comprenderás que tu valor no disminuye porque alguien no sepa apreciarlo. Deja de mendigar atención, explicaciones y cariño. Quien tenga ganas de estar contigo encontrará la manera; quien únicamente aparezca cuando se siente solo que se compre un peluche.
Estás entrando en una etapa donde necesitarás cambiar impulso por estrategia. Sigues teniendo fuego para conseguir lo que quieres, pero ahora úsalo inteligentemente. No corras detrás de todo lo que brilla; aprende primero a distinguir entre oportunidad y espejismo.
Color del día: Rojo terracota.
Frase del día: “Ya no voy a rogar cariño ni oportunidades; lo que sea para mí tendrá que encontrarme trabajando, creciendo y con la dignidad bien puesta.”
TAURO – 7 DE AGOSTO DE 2026
Tauro, este 7 de agosto de 2026 necesitas dejar de esperar que las cosas lleguen solitas mientras tú estás aplastado viendo series, revisando quién está conectado o lamentándote porque el amor no toca tu puerta. Pues también abre la puerta, criatura, porque si no sales, no convives y no permites que nadie se acerque, difícilmente Cupido va a entrar por la ventana con todo y mariachi. Se abre una etapa interesante en cuestiones sentimentales, pero necesitarás poner de tu parte.
Si estás soltero o soltera, una convivencia, invitación o salida que inicialmente pensarás rechazar podría ponerte frente a una persona bastante interesante. No necesariamente habrá flechazo inmediato; incluso al principio podrían parecerte muy diferentes. Sin embargo, conforme avance la conversación descubrirás puntos en común. No quieras saber desde el primer encuentro si será el amor de tu vida. Primero averigua si te cae bien y después vemos dónde acomodamos el vestido de novia.
También podría reaparecer alguien conocido mediante redes sociales o un mensaje inesperado. Antes de emocionarte, recuerda por qué dejaron de hablar. La nostalgia tiene la mala costumbre de ponerle filtro bonito hasta a las relaciones más fregadas. Si esa persona demuestra cambios reales, observa; si llega exactamente con el mismo discurso de siempre, no compres boleto para una película cuyo final ya conoces.
Si tienes pareja, necesitarás recuperar presencia. Has estado físicamente en un lugar mientras tu cabeza anda resolviendo pendientes en otro. Tu pareja podría reclamarte falta de atención o interés. No necesitas gastar un dineral para mejorar las cosas; una conversación sin interrupciones y hacer algo diferente juntos podría ayudar más que cualquier regalo.
En familia aparece una noticia relacionada con crecimiento, llegada de un nuevo integrante o embarazo que causará sorpresa y comenzará a modificar algunos planes. También habrá una persona cercana que requerirá apoyo para tomar una decisión. No intentes resolverle la vida; acompaña y permite que aprenda a elegir.
En trabajo tendrás que andar con mucho colmillo. Una conversación aparentemente inocente podría terminar recorriendo media oficina con veinte versiones diferentes. Evita hablar de compañeros, superiores o planes internos frente a quien todavía no conoces bien. No todo el que se ríe contigo es tu amigo; algunos nomás están esperando que abras el hocico para tener material nuevo.
Por otro lado, una tarea que habías dejado incompleta regresará y ahora sí tendrás que terminarla. Ahí está uno de tus principales problemas: cuando algo deja de entusiasmarte, comienzas a encontrar pretextos. Durante agosto necesitarás desarrollar disciplina. Terminar lo comenzado será más importante que iniciar veinte cosas nuevas.
En dinero se presenta una oportunidad favorable relacionada con una venta, negociación o actividad adicional. No será dinero caído del cielo; tendrás que moverte. También será momento de comparar precios antes de una compra importante porque podrías ahorrarte una buena cantidad simplemente investigando tantito.
Una situación te hará darte cuenta de que algunas personas únicamente aparecen cuando necesitan favor. Esta vez no corras inmediatamente a resolverles el problema. Aprende a decir “ahorita no puedo” sin escribir una tesis explicando tus motivos. Quien solamente te quiere por lo que haces por él o ella no te quiere: te tiene contratado de a gratis.
Cuida también las distracciones cuando conduzcas, subas escaleras o hagas alguna actividad con prisas. No quieras contestar mensajes mientras haces otras veinte cosas. Más vale llegar cinco minutos tarde que andar después contando cómo fue que te diste semejante fregadazo.
Tauro, viene un cambio importante en tu manera de pensar. Vas a dejar de tomarte tan personal determinadas críticas porque entenderás que muchas opiniones hablan más de quien las emite que de ti. Tampoco permitas que un día malo se convierta en una semana completa de negatividad.
Tu gran tarea será recuperar constancia. Tienes talento para conseguir muchas de las cosas que deseas, pero algunas veces quieres resultados de cosecha cuando apenas sembraste ayer. El amor, los negocios y tus proyectos necesitan tiempo.
Y recuerda algo: no estás atrasado en la vida simplemente porque alguien de tu edad ya consiguió lo que tú todavía estás buscando. Cada quien trae su propio reloj. Lo importante no es llegar primero, sino llegar a un lugar donde verdaderamente quieras quedarte.
Color del día: Verde esmeralda.
Frase del día: “Voy a dejar de esperar milagros sentado; si quiero que mi vida cambie, también tendré que levantar las nachas y hacer mi parte.”
GÉMINIS – 7 DE AGOSTO DE 2026
Géminis, este 7 de agosto de 2026 se te presenta una oportunidad para demostrar que cuando dejas de dudar de ti puedes conseguir muchísimo más de lo que imaginas. Traías algunas ideas revueltas y no terminabas de decidir hacia dónde moverte, pero durante estos días una conversación o situación inesperada te ayudará a poner prioridades en orden. No quieras atender cinco caminos al mismo tiempo porque terminarás avanzando dos metros en cada uno y llegando a ningún lado. Escoge una meta y dale con todo.
En trabajo y dinero se aproxima una noticia relacionada con una propuesta, cambio de responsabilidad o actividad adicional que podría dejarte buenos centavos. Tendrás que actuar rápido porque no serás la única persona interesada. Si te ofrecen participar en algo que sabes hacer, no empieces con el “déjame pensarlo” solamente porque te da miedo salir de lo conocido. Investiga condiciones, haz cuentas y toma una decisión.
También podrías descubrir una manera de aprovechar algo que tienes guardado: un objeto, herramienta, conocimiento o contacto que podría ayudarte a generar dinero. Tu creatividad estará bastante despierta y de una conversación aparentemente insignificante podría salir una idea de negocio.
Eso sí, controla las compras hormiga. Eres capaz de gastar poquito veinte veces y después jurar que alguien te clonó la tarjeta porque no sabes dónde quedó el dinero.
En el amor, si tienes pareja, necesitas bajarle a los interrogatorios. Que tu pareja salga, conviva con familiares o tenga amistades no significa que esté preparando una fuga internacional con otra persona. Los celos excesivos pueden cansar incluso a quien realmente te quiere. Si existe algo concreto que te incomoda, dilo claramente; si únicamente son historias fabricadas por tu imaginación, no castigues a otra persona por delitos que solamente ocurrieron dentro de tu cabeza.
Además, se aproxima un plan espontáneo en pareja que podría devolverles mucha complicidad. Déjate sorprender y no quieras organizar hasta la hora exacta en que se van a reír.
Si estás soltero o soltera, el panorama sentimental comienza a cambiar, pero tendrás que dejar de entretener gente que sabes perfectamente que no te interesa. No tengas a alguien ahí nomás para recibir mensajes cuando estás aburrido. El karma también sabe usar WhatsApp y luego termina apareciendo alguien que te aplica exactamente la misma.
Una persona con buen sentido del humor podría llamar tu atención en próximas fechas. La conexión empezará mediante conversaciones y bromas, pero detrás de eso podría existir interés verdadero. No aceleres las cosas.
En familia llegará una noticia que generará mucha emoción y podría estar relacionada con un embarazo, nacimiento o nueva etapa para una pareja cercana. También habrá una pequeña diferencia entre familiares por una decisión económica. Mantente neutral; no te conviertas en abogado de nadie porque luego se arreglan entre ellos y tú quedas embarrado.
En tu entorno habrá chisme. Alguien podría asegurarte que una persona dijo determinada cosa sobre ti. Antes de brincar como chapulín enchilado, verifica. Hay quienes disfrutan provocar conflictos y después se sientan cómodamente a ver el espectáculo. No les des función gratis.
Pon atención también a tus pertenencias. Llaves, audífonos, cartera o algún documento podrían desaparecer temporalmente por tu costumbre de dejar las cosas “aquí para acordarme” y después no acordarte ni dónde queda “aquí”.
En cuanto a tu bienestar, organiza mejor tus comidas. Comer rápido, saltarte horarios y después querer recuperar todo cenando como si hubiera hambruna podría dejarte con malestar digestivo. Cuida también dónde consumes alimentos y procura no experimentar demasiado con aquello que sabes que normalmente te cae pesado.
Sobre la suerte, podrías sentir que ciertas coincidencias juegan a tu favor. Tus números estarán particularmente movidos, pero si participas en algún juego hazlo solamente por diversión y con una cantidad pequeña. La suerte es invitada, no empleada de nómina.
Géminis, algo que dabas por imposible comenzará a tomar forma, pero no ocurrirá exactamente como lo imaginaste. Ahí estará tu aprendizaje: dejar de querer controlar la presentación del regalo y aprender a reconocer oportunidades aunque lleguen envueltas diferente.
Tu pasado también podría hacer ruido mediante una persona que finalmente entendió lo que perdió. Pero recuerda: que alguien te extrañe no significa que haya aprendido a tratarte. No abras nuevamente una puerta únicamente porque escuchaste tocar.
Color del día: Amarillo mostaza.
Frase del día: “Que me extrañen está muy bonito, pero regresar a donde ya me hicieron menso no entra en mis planes.”
CÁNCER – 7 DE AGOSTO DE 2026
Cáncer, este 7 de agosto de 2026 vas a tener que dejar de ponerle piedritas a tu propio camino y después preguntarte quién fregados te está bloqueando. Muchas de las cosas que no has conseguido no se deben a mala suerte ni a gente envidiosa, sino a que esperas demasiado para tomar decisiones. Durante estos días aparecerá una situación que exigirá respuesta rápida y ahí tendrás la oportunidad de demostrarte que puedes actuar sin consultar hasta con el perico de la casa.
En dinero y trabajo tendrás que administrar con mucha inteligencia. Se aproxima un gasto que no estaba contemplado y podría estar relacionado con casa, transporte o una obligación familiar. Por eso bájale a las compras innecesarias. No porque tengas dinero disponible significa que esté pidiendo a gritos que te lo gastes. Si comienzas a guardar desde ahora, terminarás agosto con mayor tranquilidad.
También podría llegar una noticia sobre un pago, trámite, comisión o movimiento económico que inicialmente te saque de onda. Antes de pensar lo peor, revisa bien la información. Habrá solución, pero tendrás que moverte y no dejarlo para después.
En cuestiones laborales se marca una conversación con alguien que podría darte una información bastante útil para mejorar tu posición o tomar una decisión durante las próximas semanas. Escucha más de lo que hablas. A veces por querer contar tus planes terminas entregándole el mapa completo a personas que ni siquiera sabes si van para el mismo lado.
En el amor, si tienes pareja, los celos podrían aparecer por una situación bastante tonta relacionada con mensajes, amistades o una salida. No conviertas una duda en sentencia. Pregunta antes de imaginar y, sobre todo, evita aplicar la ley del hielo esperando que tu pareja adivine por qué estás molesto o molesta. Nadie tiene bola de cristal y contigo luego hace falta hasta manual de instrucciones.
También necesitarán recuperar momentos donde no todo sea hablar de pendientes. Una salida sencilla, cocinar juntos o hacer algo fuera de la rutina podría cambiar muchísimo el ambiente.
Si estás soltero o soltera, podrías reencontrarte con alguien que conociste hace tiempo y notar que ahora existe una química que anteriormente no estaba. No necesariamente será un ex; incluso podría tratarse de una amistad o conocido que la vida vuelve a cruzar en tu camino. Ahí habrá algo interesante que descubrir.
Un amor viejo también podría intentar hacerse presente, pero esta vez tendrás suficiente claridad para reconocer el patrón. Ya no te impresionarán las mismas promesas. Si alguien tuvo oportunidades y las utilizó para darte dolores de cabeza, no tienes obligación de regalarle temporada nueva.
En familia, necesitarás poner un límite económico o relacionado con favores. Una persona podría dar por hecho que tú resolverás determinado asunto. Ayudar es una cosa; convertirte en patrocinador oficial del árbol genealógico es otra. Aprende a decir que no cuando algo comprometa tus propios planes.
Se marca además un reencuentro con una amistad a quien llevabas bastante tiempo sin ver. La conversación será de esas donde parece que los meses o años no pasaron. También recibirás un mensaje, correo o respuesta que te pondrá de muy buen humor porque estará relacionado con algo que deseabas saber desde hace tiempo.
Habrá oportunidad de un viaje, paseo o salida recreativa que llegará en buen momento. Te servirá para despejarte y regresar con una perspectiva diferente sobre una decisión que tienes pendiente. Procura disfrutarlo sin convertir cada momento en contenido para redes; algunas experiencias también se disfrutan guardándolas para uno mismo.
Tu carácter necesitará ciertos ajustes. No porque estés preocupado tienes derecho a contestarle con cara de pocos amigos a todo aquel que se atraviese. Habrá personas que se acerquen con buena intención y podrías alejarlas por andar cargando problemas que ellas ni conocen. Una sonrisa tampoco te va a desfigurar, condenado.
Cáncer, estos días traerán una situación que te hará madurar de golpe en determinado aspecto. Comprenderás que querer mucho a alguien no significa permitirle todo y que tener buen corazón tampoco obliga a tolerar faltas de respeto.
Deja además de escoger personas únicamente porque provocan mariposas. A veces esas mariposas son pura ansiedad disfrazada de romance. Empieza a fijarte en quien te da tranquilidad, cumple su palabra y aparece cuando verdaderamente lo necesitas.
Vas entrando en una etapa donde tu mayor cambio no será encontrar nuevas personas, sino aprender a elegir diferente. Y cuando cambias la manera de elegir, también cambia la clase de historias que llegan a tu vida.
Color del día: Blanco perla.
Frase del día: “Ya no quiero mariposas que me revuelvan la panza; quiero un amor que me dé paz, porque para problemas ya tengo hasta de sobra.”