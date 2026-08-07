Los Ángeles: el tiempo para hoy viernes 7 de agosto

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un viernes con cielos despejados y apenas presencia de nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 88 grados Fahrenheit (31ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Los vientos del suroeste soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 95ºF (35ºC) de máxima y 95ºF (35ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:08 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 19:48 h. En total tendremos 14 horas de luz solar durante este viernes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 70 y los 88 grados Fahrenheit (21 y 31 grados Celsius).

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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